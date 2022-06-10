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Мы не могли не сделать этот тест. Абаскаль старше Жиркова? А Глушакова? А Заремы?

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Пройти идеально почти невозможно.

Новому тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю всего 33 года, он родился 13 апреля 1989-го и вошел в топ-3 самых юных тренеров РПЛ. Казалось бы, в таком возрасте еще можно смело выходить на поле, но испанец будет управлять игроками.

В честь молодости предлагаем тест, где нужно определить, кого из героев нашей лиги Гильермо старше, а кого младше. Отвечайте на вопросы, а потом хвастайтесь результатами в комментариях.

Если тест не отображается, переходите по ссылке.

А вспомните всех тренеров «Спартака» в XXI веке?

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов; globallookpress.com/Claudio De Capitani/Keystone Press Agency

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