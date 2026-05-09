Морено о Головине: «У него есть особое качество, позволяющее решать исход матчей. Мог бы играть в любой из топ-лиг»

Морено о Головине: у него есть особое качество, позволяющее решать исход матчей.

Бывший тренер «Сочи» и «Монако» Роберт Морено высказался о хавбеке монегасков Александре Головине .

— В «Монако» вы работали с Головиным. Что скажете о нем сейчас?

— Получаю удовольствие, наблюдая за Головиным. По-прежнему считаю его исключительным талантом и эталоном современного российского футбола. У него есть особое качество, и оно позволяет решать исход матчей.

— В чем оно?

— Прежде всего Головин просто очень талантлив. Его способность адаптироваться ко всему и менталитет — нечто врожденное. Человек из Сибири, ему приходилось учиться жизни в неблагоприятном климате и среде. Головин закалился и подготовил себя к трудностям.

Александр умеет применять талант на поле в самых сложных ситуациях. В том числе на самом высоком уровне. Головин мог бы играть в любой из ведущих европейских лиг.

— Вас удивило, что Головин так и не перешел в более сильный клуб?

— «Монако» тоже отличный клуб. Трудно найти клубы лучше. Головин выступает на самом высоком уровне во Франции. В «Монако» Александр занял свою нишу, особую позицию, и мне кажется, он вряд ли захочет что-то менять, – сказал Морено.