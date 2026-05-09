«Факел» и «Родина» в РПЛ, «Реал» наказал Вальверде и Тчуамени и ищет «крота», Жозе все ближе к «Мадриду», клубы РПЛ пересядут на автобусы из-за авиаколлапса и другие новости

1. Известны два новичка Мир РПЛ: в новом сезоне сыграют «Факел», вернувшийся спустя год , и «Родина», для которой это будет дебют в элите . Клуб Сергея Ломакина станет 8-м участником из Москвы в истории высшего дивизиона. «Урал» и «Ротор» сыграют в стыках за право выйти в РПЛ.

2. «Реал» оштрафовал на 500 тысяч евро подравшихся Федерико Вальверде и Орельен Тчуамени. Причем именно уругвайца считают виновником конфликта. Француз принес извинения, назвав команду «семьей, в которой бывают разногласия» . «Мадрид» в любом случае не будет продавать обоих футболистов , при этом в клубе разочарованы и остальными игроками, и Альваро Арбелоа, который не вмешался в конфликт .

Более того, в «Реале» обозлены из-за утечек и ищут «крота» , сливающего информацию прессе. Ну а в испанских медиа этот скандал стал мемом и поводом для бесконечных шуток .

3. К слову, возможно «Мадрид» уже знает, кто наведет порядок: букмекеры считают, что в команду вернется Жозе Моуринью . Уже идут разговоры, португалец выдвинул список требований , ну а полноценно «Реал» займется вопросом назначения нового тренера после того, как определится чемпион Испании.

4. Из-за закрытия аэропортов «Краснодар» и «Сочи» на автобусах отправятся в Москву на матчи РПЛ, причем сочинцам еще предстоит пересадка . «Динамо» тоже должно было вернуться из Краснодара автобусом , но в итоге вылетело спустя сутки . Лига объявила, что переносов игр не будет .

5. Чимаев ударил ногой Стрикленда на стердауне после огненной пресс-конференции UFC. Оба бойца сделали вес перед боем, при этом Хамзат тяжело передвигался после взвешивания.

6. Кубок Стэнли. «Монреаль» сравнял счет в серии с «Баффало» (1-1), выиграв второй матч (5:1). Демидов остался без очков и случайно порезал руку коньком игроку «Сэйбрс», падая на лед после силового приема. «Вегас» вышел вперед в серии с «Анахаймом» (2-1), одержав победу в 3-й игре (6:2), Марнер набрал 3+1, впервые сделав хет-трик в плей-офф.

7. Карен Хачанов обыграл Александра Шевченко во втором круге «Мастерса» в Риме, Новак Джокович уступил Дино Прижмичу .

У девушек Диана Шнайдер обыграла Талию Гибсон во втором круге тысячника в Риме, Людмила Самсонова победила Энн Ли.

8. НБА. 33 очка Брансона помогли «Нью-Йорку» победить «Филадельфию» (3-0 в серии второго раунда), «Сан-Антонио» с мощными 39+15+5 от Вембаньямы повел в серии с «Миннесотой» (2-1).

9. ФИФА отклонила заявку на участие Никиты Хайкина в ЧМ-2026 со сборной Норвегии.

10. На матч чемпионата России «Динамо» – «Краснодар» назначен судья Инал Танашев .

11. Сергей Семак признан Winline тренером апреля в РПЛ.

12. Лучший снайпер сезона КХЛ Роман Канцеров переходит в «Чикаго» из «Металлурга».

13. «Борнмут» отстранил защитника Хименеса после появления в сети скринов его переписки с 15-летней девушкой.

14. Игроки «Марселя» во главе с Обамеянгом устроили погром на базе клуба.

15. Сборная Украины вернулась в элитный дивизион ЧМ по хоккею впервые с 2007 года

Цитаты дня

Дюгарри не верит, что Сафонов специально выбивал мяч в аут в игре с «Баварией»: «Это тактика великого Луиса Энрике? Здорово, пусть тогда займется регби!»

Михаил Кержаков о церемонии прощания с «Зенитом»: «Сначала я отказался, но ребята сказали, что уже нельзя отменить. Я не заслужил прощания как у Малафеева или Саши Кержакова»

Фетисов о ЧМ-2026: «Даже не думаю смотреть. И никому не советую. Не знаю, зачем это делать, когда нас цинично выгнали отовсюду. Что мы там можем увидеть?»

Кафанов о Сафонове в финале ЛЧ: «Гордость за нашу вратарскую школу. Матвей продолжает традиции Яшина, Дасаева, Акинфеева на международной арене»

