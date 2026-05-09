  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Факел» и «Родина» в РПЛ, «Реал» наказал Вальверде и Тчуамени и ищет «крота», Жозе все ближе к «Мадриду», клубы РПЛ пересядут на автобусы из-за авиаколлапса и другие новости
28

«Факел» и «Родина» в РПЛ, «Реал» наказал Вальверде и Тчуамени и ищет «крота», Жозе все ближе к «Мадриду», клубы РПЛ пересядут на автобусы из-за авиаколлапса и другие новости

1. Известны два новичка Мир РПЛ: в новом сезоне сыграют «Факел», вернувшийся спустя год, и «Родина», для которой это будет дебют в элите. Клуб Сергея Ломакина станет 8-м участником из Москвы в истории высшего дивизиона. «Урал» и «Ротор» сыграют в стыках за право выйти в РПЛ.

2. «Реал» оштрафовал на 500 тысяч евро подравшихся Федерико Вальверде и Орельен Тчуамени. Причем именно уругвайца считают виновником конфликта. Француз принес извинения, назвав команду «семьей, в которой бывают разногласия». «Мадрид» в любом случае не будет продавать обоих футболистов, при этом в клубе разочарованы и остальными игроками, и Альваро Арбелоа, который не вмешался в конфликт.

Более того, в «Реале» обозлены из-за утечек и ищут «крота», сливающего информацию прессе. Ну а в испанских медиа этот скандал стал мемом и поводом для бесконечных шуток.

3. К слову, возможно «Мадрид» уже знает, кто наведет порядок: букмекеры считают, что в команду вернется Жозе Моуринью. Уже идут разговоры, португалец выдвинул список требований, ну а полноценно «Реал» займется вопросом назначения нового тренера после того, как определится чемпион Испании.

4. Из-за закрытия аэропортов «Краснодар» и «Сочи» на автобусах отправятся в Москву на матчи РПЛ, причем сочинцам еще предстоит пересадка. «Динамо» тоже должно было вернуться из Краснодара автобусом, но в итоге вылетело спустя сутки. Лига объявила, что переносов игр не будет.

5. Чимаев ударил ногой Стрикленда на стердауне после огненной пресс-конференции UFC. Оба бойца сделали вес перед боем, при этом Хамзат тяжело передвигался после взвешивания.

6. Кубок Стэнли. «Монреаль» сравнял счет в серии с «Баффало» (1-1), выиграв второй матч (5:1). Демидов остался без очков и случайно порезал руку коньком игроку «Сэйбрс», падая на лед после силового приема. «Вегас» вышел вперед в серии с «Анахаймом» (2-1), одержав победу в 3-й игре (6:2), Марнер набрал 3+1, впервые сделав хет-трик в плей-офф. 

7. Карен Хачанов обыграл Александра Шевченко во втором круге «Мастерса» в Риме, Новак Джокович уступил Дино Прижмичу.

У девушек Диана Шнайдер обыграла Талию Гибсон во втором круге тысячника в Риме, Людмила Самсонова победила Энн Ли.

8. НБА. 33 очка Брансона помогли «Нью-Йорку» победить «Филадельфию» (3-0 в серии второго раунда), «Сан-Антонио» с мощными 39+15+5 от Вембаньямы повел в серии с «Миннесотой» (2-1). 

9. ФИФА отклонила заявку на участие Никиты Хайкина в ЧМ-2026 со сборной Норвегии.

10. На матч чемпионата России «Динамо» – «Краснодар» назначен судья Инал Танашев.

11. Сергей Семак признан Winline тренером апреля в РПЛ.

12. Лучший снайпер сезона КХЛ Роман Канцеров переходит в «Чикаго» из «Металлурга».

13. «Борнмут» отстранил защитника Хименеса после появления в сети скринов его переписки с 15-летней девушкой.

14. Игроки «Марселя» во главе с Обамеянгом устроили погром на базе клуба.

15. Сборная Украины вернулась в элитный дивизион ЧМ по хоккею впервые с 2007 года

Цитаты дня

Дюгарри не верит, что Сафонов специально выбивал мяч в аут в игре с «Баварией»: «Это тактика великого Луиса Энрике? Здорово, пусть тогда займется регби!»

Михаил Кержаков о церемонии прощания с «Зенитом»: «Сначала я отказался, но ребята сказали, что уже нельзя отменить. Я не заслужил прощания как у Малафеева или Саши Кержакова»

Фетисов о ЧМ-2026: «Даже не думаю смотреть. И никому не советую. Не знаю, зачем это делать, когда нас цинично выгнали отовсюду. Что мы там можем увидеть?»

Кафанов о Сафонове в финале ЛЧ: «Гордость за нашу вратарскую школу. Матвей продолжает традиции Яшина, Дасаева, Акинфеева на международной арене»

Ролик дня 

«Зенит» уже точно чемпион?12120 голосов
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовано: Sports
Источник: Спортс’‘
утренний дайджест
28 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
С Великим праздником всех!
Ответ seminauskas boy
С Великим праздником всех!
С днем Великой Победы!
Фетисов, оставь свои советы себе и своей семье!
Ответ Ваго2
Фетисов, оставь свои советы себе и своей семье!
А его и роднину уже давно не воспринимают...
Ответ ОЛЕГ Маринин
А его и роднину уже давно не воспринимают...
Ты не путай Фетисова и хвигуристку
С праздником Великой Победы!
Ответ Жердин Александр
С праздником Великой Победы!
Ура
Ура
Ураааааа
реал меньше чем клуб
Москва - нефутбольный город.
В 22 миллионной московской агломерации средняя посещаемость всех московских клубов за последние 10 лет меньше позорных 10 (!) тысяч человек.

Какая еще "Родина"? )
Ответ Михаил Посредников
Москва - нефутбольный город. В 22 миллионной московской агломерации средняя посещаемость всех московских клубов за последние 10 лет меньше позорных 10 (!) тысяч человек. Какая еще "Родина"? )
Я сказал бы по спортивному принципу, но нет. Не совсем. В Москву идут почти все налоги с регионов, здесь элементарно на порядок больше бабла, чем в регионах, во всех, вместе взятых. В Питере Газпром, в Краснодаре Галицкий и всё. Там где бабки, там и ⚽🏀🏈⚾. Это выход того же Факела или игру Балтики можно считать, если не чудом, то аномалией. А 10 клуб из Москвы - закономерен.
Жаль, что та Война не закончила все войны
Факел с возращением в РПЛ! Всегда полон стадион. Хочется, что бы и Ротор пробился. Клуб с историей и также с полным стадионом.
Растраивают конечно Демидов и Мичков, надеюсь просто не получается, а не забили психологически на плей-офф
Такою сюр ехать в Москву играть матч Динамо - Кранодар, когда можно сыграть его в Краснодаре. Прецедент был Уфа - Зенит играли в Питере.
Кстати Дженнер больше по-жизни Шаломе, чем сам Шаломе🤔))
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Алонсо не возглавит «Ливерпуль». Клуб начнет следующий сезон под руководством Слота (Дэвид Орнстейн)
4 минуты назад
«Зенит» – на вершине? «Быки» оступились и отдали первенство. Сможет ли «Зенит» удержать лидерство и забрать золото?
20 минут назад
Рио Фердинанд: «Балет помог стать футболистом – сложный навык. Любой мужчина держался бы за стены, чтобы дойти до туалета, если бы я взял его на занятие»
22 минуты назад
Гари Невилл: «ПСЖ» лучше «Арсенала». Подходящий момент для второй победы подряд в ЛЧ, а Энрике сможет встать в ряд с богоподобными тренерами»
45 минут назад
Фабрегас о конфликте Алонсо и Винисиуса: «Умение думать о команде – это то, что делает тебя лучше как тренера. Никто не выше команды»
сегодня, 07:05
Пике оштрафован на 200 тысяч евро за операции на фондовом рынке. Экс-защитник «Барсы» использовал инсайдерскую информацию и увеличил портфель на 50 тысяч евро
сегодня, 06:53
Гаранин осудил баннеры в поддержку Шпилевского: «Мы в «Пари НН» будем делать то, что должны, несмотря на плакатики и прочую х… Прошу прощения»
сегодня, 06:28Видео
Гави в ходе класико напомнил Винисиусу о том, что он упустил «Золотой мяч». Бразилец ответил: «Зато у меня есть титул Лиги чемпионов»
сегодня, 06:27
«Зенит» в шаге от титула, «Локомотив» обыграл «Ак Барс», Медведев наехал на фанатов «Пари НН», «Барса» продлит Флика, «Реал» зовет Моуринью, победа Мирры и другие новости
сегодня, 06:10
Документальный сериал «Зенит навсегда» – от первых побед до современных триумфов. Смотрите на PREMIER и RUTUBE!
сегодня, 06:00Реклама
Ко всем новостям
Последние новости
«Осасуна» – «Атлетико». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
10 минут назад
«Не понял, зачем «Краснодар» приглашал Боселли. Игрок не уровня чемпионской команды. Особой пользы не принес». Кобелев о футболисте
33 минуты назад
Александр Алаев: «У Батракова есть качестве заиграть в более сильной лиге. Не буду же говорить, что РПЛ – самая сильная. Хотелось бы, чтобы он уехал в большой клуб»
сегодня, 07:20
Каррагер о Слоте: «Не повторится ли история тен Хага, которого оставили в «МЮ» на основе результатов первого сезона? Алонсо пришел бы в «Ливерпуль», будь ощущение смены тренера»
сегодня, 06:40
«Ман Сити» хочет подписать 16-летнего Айххорна из «Герты» и отдать опорника в «Байер» в аренду. «Бавария», «Дортмунд» и «Лейпциг» интересуются хавбеком
сегодня, 06:04
Чемпионат Испании. «Осасуна» примет «Атлетико», «Алавес» сыграет с «Барселоной» в среду, «Реал» против «Реал Овьедо» – в четверг
сегодня, 05:25
Френки де Йонг: «Барселона» особенно хочет выиграть Лигу чемпионов. Отдадим все силы, чтобы этого добиться. Команда очень голодна до побед, у нас много воспитанников академии»
сегодня, 05:15
Мерсон считает, что «Ливерпуль» опередит «МЮ» в следующем сезоне: «6-7 футболистов «МЮ» сыграли выше среднего. У «Ливерпуля», за исключением Собослаи, никто не провел хороший сезон»
сегодня, 04:48
Гирасси недоволен стилем игры «Дортмунда» и рассматривает уход из клуба. «Реал», «Барса», «Ливерпуль» и еще 4 команды могут купить форварда менее чем за 50 млн евро
сегодня, 04:23
40-летний Очоа перед 6-м ЧМ: «Начинается мой последний сбор. Смотрю на него с той же страстью, что и у того ребенка, который когда-то мечтал защищать эмблему сборной»
сегодня, 03:58Фото
Рекомендуем