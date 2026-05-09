  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Первый тренер Агкацева и Гудиева: «Наши воспитанники – молодцы, присылают в школу экипировку»
2

Первый тренер Агкацева и Гудиева: «Наши воспитанники – молодцы, присылают в школу экипировку»

Первый тренер Агкацева и Гудиева: наши воспитанники присылают в школу экипировку.

Казимир Гудиев, первый тренер голкипера «Краснодара» Станислава Агкацева и вратаря «Акрона» Виталия Гудиева, рассказал, как воспитанники ДЮСШ «Юность» из Владикавказа помогают школе.

«Я руководитель, создал методику, по которой мы тренируем ребят. Это дает свои плоды. Пять наших ребят играют на высоком уровне: Виталий Гудиев, Станислав Агкацев, Ростислав Солдатенко, Георгий Натабашвили, Руслан Джиоев — подписал в 15 лет контракт с «Динамо». Есть и другие ребята, которых готовим. 

Работаем, чтобы давать молодежи дорогу. Станислав и Виталий стимулируют наших детей. Агкацев привозил кубок в школу. Столько детей было! Все наши воспитанники – молодцы. Присылают в школу перчатки, экипировку. Благодаря этому помогаем родителям», — сказал Гудиев-старший, отец Виталия Гудиева.

«Зенит» уже точно чемпион?12147 голосов
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
logoВиталий Гудиев
logoСтанислав Агкацев
logoКраснодар
logoАкрон
logoЧемпионат.com
детский футбол
logoпремьер-лига Россия
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Молодцы, что еще сказать. Не забывают свою первую школу
Значит хорошие ребята
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кавазашвили о серии пенальти в игре «Краснодар» – «Динамо»: «Ну говорят же в тысячный раз: не гадайте! Стой на месте – мяч сам тебе в лоб попадет. Никак не могут перестроить свою психику»
8 мая, 21:17
Сперцян о победе над «Динамо» по пенальти: «Агкацев — лучший, 100%. Там не только нога, он руками же еще отбивал»
8 мая, 07:28
Тюкавин и Касерес не забили «Краснодару» в серии – Агкацев отбил их удары. Аугусто пробил в перекладину ворот «Динамо»
7 мая, 19:58
Рекомендуем
Главные новости
Алонсо не возглавит «Ливерпуль». Клуб начнет следующий сезон под руководством Слота (Дэвид Орнстейн)
6 минут назад
«Зенит» – на вершине? «Быки» оступились и отдали первенство. Сможет ли «Зенит» удержать лидерство и забрать золото?
22 минуты назад
Рио Фердинанд: «Балет помог стать футболистом – сложный навык. Любой мужчина держался бы за стены, чтобы дойти до туалета, если бы я взял его на занятие»
24 минуты назад
Гари Невилл: «ПСЖ» лучше «Арсенала». Подходящий момент для второй победы подряд в ЛЧ, а Энрике сможет встать в ряд с богоподобными тренерами»
47 минут назад
Фабрегас о конфликте Алонсо и Винисиуса: «Умение думать о команде – это то, что делает тебя лучше как тренера. Никто не выше команды»
сегодня, 07:05
Пике оштрафован на 200 тысяч евро за операции на фондовом рынке. Экс-защитник «Барсы» использовал инсайдерскую информацию и увеличил портфель на 50 тысяч евро
сегодня, 06:53
Гаранин осудил баннеры в поддержку Шпилевского: «Мы в «Пари НН» будем делать то, что должны, несмотря на плакатики и прочую х… Прошу прощения»
сегодня, 06:28Видео
Гави в ходе класико напомнил Винисиусу о том, что он упустил «Золотой мяч». Бразилец ответил: «Зато у меня есть титул Лиги чемпионов»
сегодня, 06:27
«Зенит» в шаге от титула, «Локомотив» обыграл «Ак Барс», Медведев наехал на фанатов «Пари НН», «Барса» продлит Флика, «Реал» зовет Моуринью, победа Мирры и другие новости
сегодня, 06:10
Документальный сериал «Зенит навсегда» – от первых побед до современных триумфов. Смотрите на PREMIER и RUTUBE!
сегодня, 06:00Реклама
Ко всем новостям
Последние новости
«Осасуна» – «Атлетико». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
12 минут назад
«Не понял, зачем «Краснодар» приглашал Боселли. Игрок не уровня чемпионской команды. Особой пользы не принес». Кобелев о футболисте
35 минут назад
Александр Алаев: «У Батракова есть качестве заиграть в более сильной лиге. Не буду же говорить, что РПЛ – самая сильная. Хотелось бы, чтобы он уехал в большой клуб»
сегодня, 07:20
Каррагер о Слоте: «Не повторится ли история тен Хага, которого оставили в «МЮ» на основе результатов первого сезона? Алонсо пришел бы в «Ливерпуль», будь ощущение смены тренера»
сегодня, 06:40
«Ман Сити» хочет подписать 16-летнего Айххорна из «Герты» и отдать опорника в «Байер» в аренду. «Бавария», «Дортмунд» и «Лейпциг» интересуются хавбеком
сегодня, 06:04
Чемпионат Испании. «Осасуна» примет «Атлетико», «Алавес» сыграет с «Барселоной» в среду, «Реал» против «Реал Овьедо» – в четверг
сегодня, 05:25
Френки де Йонг: «Барселона» особенно хочет выиграть Лигу чемпионов. Отдадим все силы, чтобы этого добиться. Команда очень голодна до побед, у нас много воспитанников академии»
сегодня, 05:15
Мерсон считает, что «Ливерпуль» опередит «МЮ» в следующем сезоне: «6-7 футболистов «МЮ» сыграли выше среднего. У «Ливерпуля», за исключением Собослаи, никто не провел хороший сезон»
сегодня, 04:48
Гирасси недоволен стилем игры «Дортмунда» и рассматривает уход из клуба. «Реал», «Барса», «Ливерпуль» и еще 4 команды могут купить форварда менее чем за 50 млн евро
сегодня, 04:23
40-летний Очоа перед 6-м ЧМ: «Начинается мой последний сбор. Смотрю на него с той же страстью, что и у того ребенка, который когда-то мечтал защищать эмблему сборной»
сегодня, 03:58Фото
Рекомендуем