Первый тренер Агкацева и Гудиева: «Наши воспитанники – молодцы, присылают в школу экипировку»

Первый тренер Агкацева и Гудиева: наши воспитанники присылают в школу экипировку.

Казимир Гудиев, первый тренер голкипера «Краснодара» Станислава Агкацева и вратаря «Акрона» Виталия Гудиева, рассказал, как воспитанники ДЮСШ «Юность» из Владикавказа помогают школе.

«Я руководитель, создал методику, по которой мы тренируем ребят. Это дает свои плоды. Пять наших ребят играют на высоком уровне: Виталий Гудиев, Станислав Агкацев, Ростислав Солдатенко, Георгий Натабашвили, Руслан Джиоев — подписал в 15 лет контракт с «Динамо». Есть и другие ребята, которых готовим.

Работаем, чтобы давать молодежи дорогу. Станислав и Виталий стимулируют наших детей. Агкацев привозил кубок в школу. Столько детей было! Все наши воспитанники – молодцы. Присылают в школу перчатки, экипировку. Благодаря этому помогаем родителям», — сказал Гудиев-старший, отец Виталия Гудиева.