«По празднованию видно, как это важно»: первые слова Трента после эффектного дубля в ворота «Фулхэма»

«Ливерпуль» со счетом 4:3 обыграл «Фулхэм» в матче 14-го тура Премьер-лиги. Подопечные Клоппа решили забивать исключительно красивые голы – все с дальней дистанции. Дубль на свой счет записал Александер-Арнолд.

Первый мяч англичанина нырнул в ворота после небольшого рикошета от Лено. Трент гол отметил сдержанно, но весьма эффектно.

А после второго гола защитник не стал сдерживать эмоции. Александер-Арнолд вырвал для «Ливерпуля» победу на 88-й минуте.

После матча Трент рассказал о значимости этих голов:

«Честно говоря, матч был сложным в эмоциональном плане. Это была игра взлетов и падений: сначала мы лидировали, затем дважды пришлось возвращать преимущество. Мы проигрывали за пять минут до конца матча, сравняли счет, а затем завоевали победу.

Это невероятная игра, полная эмоций, мы просто очень рады одержать победу и набрать очки. По празднованию можно понять, как много это значило».

Как вам игра Трента в матче с «Фулхэмом»?