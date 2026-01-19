  • Спортс
  • Белоус о «Спартаке» при Карседо: «Поднимется на одну-две позиции. А в следующем сезоне должен бороться уже за самые высокие места»
Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус оценил перспективы «Спартака» при новом тренере Хуане Карседо.

После 18 туров московский клуб занимает в РПЛ 6-е место.

– Чего Карседо достигнет на посту тренера красно-белых?

– «Спартак» не провел под его руководством еще ни одного матча, а сколько уже критических высказываний в адрес нового тренера! Тот же Ташуев говорит, какой «Пафос»… Карседо вполне заслужил возможность возглавить такой большой клуб, как «Спартак», один из самых известных в России и Восточной Европе. 

А где «Пафос», где не «Пафос»… Все когда-то откуда-то приходили. Знаменитый сэр Алекс Фергюсон не всегда был в «Манчестер Юнайтед». Давайте посмотрим, как Карседо сработает в «Спартаке», и не будем бежать впереди паровоза. Он был помощником у Эмери, который выиграл подряд несколько турниров Лиги Европы. 

По-моему, если руководители «Лукойла», главного акционера «Спартака», не начнут опять заниматься ерундой, если Карседо, его помощникам и спортивному директору Кахигао дадут нормально работать в «Спартаке», команда будет достойно конкурировать с «Локомотивом», ЦСКА, «Зенитом», «Краснодаром».

– Какие задачи должны быть на весну у «Спартака»?

– Некоторые утверждают, что выше шестого места «Спартак» уже не поднимется. Но я думаю, что поднимется на одну-две позиции. А в дальнейшем, то есть в следующем сезоне, «Спартак» должен бороться уже за самые высокие места, – сказал Белоус.

https://youtu.be/pKlQ08xYN08?si=FWBHpsdiQLq9HrZO

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт уик-энд»
