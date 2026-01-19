Семенов об обмене Дивеева: «Это большая потеря для ЦСКА, а для «Зенита» — шаг к новому чемпионству»

Семенов об обмене Дивеева: для «Зенита» это шаг к новому чемпионству.

Экс-защитник «Ахмата» Андрей Семенов оценил переход защитника Игоря Дивеева из ЦСКА в «Зенит » в обмен на форварда Лусиано Гонду.

- Это ошибка армейцев?

– Дивеев — это большая потеря для ЦСКА и большое приобретение для «Зенита» — им как раз не хватает хорошего защитника. Думаю, в лице Дивеева они закроют эту позицию на лет пять. Для армейцев это проблема, а для команды из Петербурга — шаг к новому чемпионству, – сказал Семенов.