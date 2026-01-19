Семенов об обмене Дивеева: «Это большая потеря для ЦСКА, а для «Зенита» — шаг к новому чемпионству»
Семенов об обмене Дивеева: для «Зенита» это шаг к новому чемпионству.
Экс-защитник «Ахмата» Андрей Семенов оценил переход защитника Игоря Дивеева из ЦСКА в «Зенит» в обмен на форварда Лусиано Гонду.
- Это ошибка армейцев?
– Дивеев — это большая потеря для ЦСКА и большое приобретение для «Зенита» — им как раз не хватает хорошего защитника. Думаю, в лице Дивеева они закроют эту позицию на лет пять. Для армейцев это проблема, а для команды из Петербурга — шаг к новому чемпионству, – сказал Семенов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Советский спорт»
