  Семенов об обмене Дивеева: «Это большая потеря для ЦСКА, а для «Зенита» — шаг к новому чемпионству»
Семенов об обмене Дивеева: «Это большая потеря для ЦСКА, а для «Зенита» — шаг к новому чемпионству»



Экс-защитник «Ахмата» Андрей Семенов оценил переход защитника Игоря Дивеева из ЦСКА в «Зенит» в обмен на форварда Лусиано Гонду.

- Это ошибка армейцев?

– Дивеев — это большая потеря для ЦСКА и большое приобретение для «Зенита» — им как раз не хватает хорошего защитника. Думаю, в лице Дивеева они закроют эту позицию на лет пять. Для армейцев это проблема, а для команды из Петербурга — шаг к новому чемпионству, – сказал Семенов.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Советский спорт»
