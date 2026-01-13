🎥 С чего начался забег Гакпо с бутсой в руке? Партнера разул Ван Дейк

«Ливерпуль» со счетом 4:1 одолел «Барнсли» в третьем раунде Кубка Англии. В копилке мерсисайдцев два курьезных момента – привоз Доминика Собослаи и Золушка в исполнении Коди Гакпо.

По соцсетям быстро разлетелись кадры, на которых вингер «Ливерпуля» несется в штрафную соперника, держа в руках собственную бутсу.

Коди ответственно не стал оставлять на газоне посторонний предмет, он еще умудрился с помощью бутсы дирижировать партнерами в штрафной.

Оставался только один вопрос: как Коди остался без обуви? Ответ подсказал официальный аккаунт «Ливерпуля» – Ван Дейк помог бутсе слететь с ноги партнера.

Даже не замедлился!

В соцсетях фанаты уже придумали рекламный слоган: «Наши бутсы настолько хороши, что вам даже не нужно надевать их, чтобы обыграть «Барнсли».