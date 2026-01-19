Нагучев о незабитом пенальти Браимом паненкой: «Ощущение, что пробил так специально. Они, возможно, о чем-то договорились»

Нагучев о незабитом пенальти Браимом паненкой: ощущение, что пробил так специально.

Комментатор Роман Нагучев оценил незабитый пенальти хавбеком сборной Марокко Браимом Диасом в финале Кубка Африки с Сенегалом (0:1 доп. вр.).

На 14-й добавленной ко второму тайму минуте Браим исполнил 11-метровый паненкой по центру, и вратарь соперников Эдуар Менди поймал мяч. Удару предшествовали длительные разборки, связанные с назначением пенальти, команда Сенегала покидала поле.

«Ощущение, что Браим пробил так специально. Они, возможно, о чем-то договорились. Но! Я не знаю, верно это или нет, но ты один не можешь решать такие вещи и исправлять работу арбитра, по сути, обесценивая труд твоих партнеров и ожидания целой страны.

Я бы забил. И никогда бы не признался в той ситуации, как и Анри. Надо думать о своей команде и о своих болельщиках», – написал Нагучев.