  • Николаев про опаздывающего на сбор Вендела: «Замены ему нет, поэтому так себя ведет, зная, что «Зенит» не может с ним ничего сделать из-за отсутствия вариантов»
Бывший нападающий «Зенита» Андрей Николаев высказался об отсутствии полузащитника Вендела на предсезонном сборе сине-бело-голубых.

– Верите ли вы, что Вендел отсутствует по уважительной причине?

– Вендел уже неоднократно был замечен в таких нарушениях. Удивляться здесь нечему. Я не думаю, что здесь есть какая-то уважительная причина. Просто футболист привык так себя вести, ему все прощается. Мне кажется, что здесь будет точно так же, как и в остальные разы – Вендел приедет на недельку или десять дней попозже и начнет тренироваться.

– В ноябре прошлого года «Зенит» заключил новый контракт с Венделом. Может, зря переподписали игрока, который не соблюдает дисциплину?

– Здесь можно по-разному говорить. Но если клуб позволил подобному случиться, значит, эта ситуация уже необратимая. Раз уже пропускали раньше такие нарушения, то сейчас говорить об этом поздно.

Переподписали сильного футболиста, когда у нас в центре поля зияла дыра. Это было логично. На данный момент замены Венделу нет, поэтому футболист так себя ведет, зная, что клуб не может с ним ничего сделать из-за отсутствия особых вариантов на замену.    

– Может, «Зениту» стоит продать Вендела летом? Клуб сможет и подготовиться к лимиту, и избавится от проблем с дисциплиной внутри команды.

– Я думаю, что такие разговоры идут. Это будет правильно в связи с лимитом, который, возможно, будет, а, возможно, и нет. «Зениту» надо будет перестраиваться после такого количества легионеров. Может, кого-то из наших молодых футболистов получится перекупить на эту позицию, – сказал Николаев.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт день за днем»
logoВендел
Андрей Николаев
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
