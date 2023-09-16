LFC 2020
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Диогу Жота назвал человека, которого хотел бы видеть в «Ливерпуле». Они вместе играют за сборную

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Не Роналду.

В беседе с журналистом That's Football вингер «Ливерпуля» Диогу Жоту назвал свой трансфер мечты. Им оказался игрок «Сити» Бернарду Силва.

Он пояснил свой выбор так: «Бернарду Силва, на мой взгляд, один из самых умных футболистов, которых я знаю. То, как он умеет прятать мяч от соперников − нечто особенное. Думаю, я выберу его».

В составе «горожан» Силва провел шесть лет, помог «Сити» пять раз стать чемпионом АПЛ, а также победить в Лиге чемпионов. Этим летом он продлил контракт до 2026 года.

Самым похожим по характеристикам игроком «Ливерпуля» можно назвать Тиаго Алькантара, однако из-за травм он часто недоступен.

Этим летом команда Клоппа усилилась целым квартетом хавбеков: Алексис Мак Аллистер, Доминик Собослаи, Райан Гравенберх и Ватару Эндо. Кто-то уже начал оправдывать вложенные средства, а кому-то еще предстоит это сделать.

3 комментария

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Темный шарлатан
https://www.sports.ru/football/blogs/3189754.html
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Андрей Меньшиков
Ответ Ненавидящий2.0
Игрок-то он и вправду хороший, да вот как человек говно
Почему ты так о нём говоришь?
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