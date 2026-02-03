  • Спортс
  • Депутат Хамитов о словах Инфантино: «Хочется надеяться, пришло осознание, что соревнования без россиян теряют смысл. Возможно, не хочется наблюдать турниры с отстранением сильнейших»
Депутат Хамитов о словах Инфантино: «Хочется надеяться, пришло осознание, что соревнования без россиян теряют смысл. Возможно, не хочется наблюдать турниры с отстранением сильнейших»

Амир Хамитов оценил слова Джанни Инфантино.

Зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов оценил высказывание президента ФИФА Джанни Инфантино.

Глава Международной федерации футбола заявил, что отстранение России стоит отменить: «Запрет ничего не дал – он лишь создал больше разочарования и ненависти».

«По поводу серьезности таких заявлений вопрос пока что открытый. Конечно, хорошо, что подобные слова начали звучать и на таком высоком уровне.

Но все-таки одних слов мало, нужны действия. Вот когда начнут предприниматься реальные шаги, тогда и можно будет делать выводы, насколько эти намерения серьезны.

Хочется надеяться, что и к нему наконец пришло осознание того, что международные соревнования без российских спортсменов теряют всякий смысл.

Возможно, ему тоже не хочется наблюдать соревнования, от которых отстраняются сильнейшие участники», – сказал Амир Хамитов.

Инфантино – за возвращение России. Что именно он сказал и что это значит?

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ТАСС
