Депутат Хамитов о словах Инфантино: «Хочется надеяться, пришло осознание, что соревнования без россиян теряют смысл. Возможно, не хочется наблюдать турниры с отстранением сильнейших»

Амир Хамитов оценил слова Джанни Инфантино.

Зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов оценил высказывание президента ФИФА Джанни Инфантино.

Глава Международной федерации футбола заявил , что отстранение России стоит отменить: «Запрет ничего не дал – он лишь создал больше разочарования и ненависти».

«По поводу серьезности таких заявлений вопрос пока что открытый. Конечно, хорошо, что подобные слова начали звучать и на таком высоком уровне.

Но все-таки одних слов мало, нужны действия. Вот когда начнут предприниматься реальные шаги, тогда и можно будет делать выводы, насколько эти намерения серьезны.

Хочется надеяться, что и к нему наконец пришло осознание того, что международные соревнования без российских спортсменов теряют всякий смысл.

Возможно, ему тоже не хочется наблюдать соревнования, от которых отстраняются сильнейшие участники», – сказал Амир Хамитов.

Инфантино – за возвращение России. Что именно он сказал и что это значит?