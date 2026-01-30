Флориан Виртц вытерпел слишком много шуток о своей результативности после перехода в «Ливерпуль». Наконец немец начал давать болельщикам то, чего от него так долго ждали, – голы и ассисты.

У Фло – наибольшее количество результативных действий среди всех игроков АПЛ во всех турнирах в период с 20 декабря 2025-го по 30 января 2026-го. Виртц за 10 последних матчей забил пять мячей и отдал две голевые передачи.

Игрок мерсисайдцев высказался о трудностях на старте карьеры в «Ливерпуле»:

«После перехода я был так взволнован, ожидал мгновенного успеха, но все сложилось иначе. Мне оставалось только не падать духом, оставаться сильным. Я должен был продолжать верить в себя и в то, что в какой-то момент переключатель должен щелкнуть.

Я говорил себе: «Ты так хорошо показывал себя в Германии, здесь ты просто не мог взять и забыть, как играть в футбол». Ведь не могу сказать, что футбол тут отличается кардинально. Было нелегко всегда оставаться уверенным на поле. Но думаю, я неплохо с этим справился. Мне очень помогли люди, окружающие меня».

Дальше– больше, Фло.