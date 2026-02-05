  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кубок английской лиги. 1/2 финала. Ответные матчи. «Манчестер Сити» против «Ньюкасла», «Челси» уступил «Арсеналу»
Live
113

Кубок английской лиги. 1/2 финала. Ответные матчи. «Манчестер Сити» против «Ньюкасла», «Челси» уступил «Арсеналу»

В Кубке английской лиге проходят ответные полуфинальные матчи.

3 февраля «Арсенал» дома победил «Челси» (1:0) в ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги.

4 февраля «Манчестер Сити» сыграет против «Ньюкасла».

Кубок английской лиги

1/2 финала

Ответные матчи

Кубок английской лиги. Полуфинал
4 февраля 20:00, Этихад
Логотип домашней команды
Манчестер Сити
Завершен
3 - 1
Логотип гостевой команды
Ньюкасл
Матч окончен
Родри Эрнандес
90’
+1’
Нико Гонсалес   Льюис
83’
Нико Гонсалес
78’
76’
Триппьер   Осула
Фоден   Шерки
72’
Семеньо   Холанд
71’
О`Райли   Родри Эрнандес
71’
62’
  Эланга
Аке   Аллейн
46’
46’
Уиллок   Эланга
46’
Вольтемаде   Висса
46’
Холл   Дж. Мерфи
2тайм
Перерыв
44’
Гордон   Барнс
  Рейндерс
32’
  Мармуш
29’
Матеуш Нунеш
27’
  Мармуш
7’
Манчестер Сити
Траффорд, О`Райли, Аке, Хусанов, Матеуш Нунеш, Нико Гонсалес, Аит-Нури, Рейндерс, Фоден, Семеньо, Мармуш
Запасные: Доннарумма, Шерки, Родри Эрнандес, Рубен Диаш, Льюис, Нюпан, Макайду, Аллейн, Холанд
1тайм
Ньюкасл:
Рэмсдейл, Берн, Ботман, Тиав, Уиллок, Холл, Тонали, Рэмзи, Триппьер, Вольтемаде, Гордон
Запасные: А. Мерфи, Нив, Шахар, Барнс, Висса, Эланга, Поуп, Дж. Мерфи, Осула
Подробнее

Первый матч: 2:0

Кубок английской лиги. Полуфинал
3 февраля 20:00, Эмирейтс
Логотип домашней команды
Арсенал
Завершен
1 - 0
Логотип гостевой команды
Челси
Матч окончен
  Хавертц
90’
+7’
87’
Гюсто   Ачимпонг
75’
Сантос   Гарначо
71’
Эстевао
Мадуэке   Троссард
69’
Дьокереш   Хавертц
69’
68’
Гюсто
60’
Делап   Палмер
60’
Хато   Эстевао
56’
Делап
Артета
53’
2тайм
Перерыв
Арсенал
Аррисабалага, Инкапиэ, Габриэл, Салиба, Тимбер, Райс, Субименди, Эзе, Мартинелли, Дьокереш, Мадуэке
Запасные: Москера, Льюис-Скелли, Нергор, Габриэл Жезус, Калафьори, Уайт, Троссард, Хавертц, Райя
1тайм
Челси:
Санчес, Хато, Чалоба, Фофана, Кукурелья, Фернандес, Сантос, Кайседо, Гюсто, Жоао Педро, Делап
Запасные: Эстевао, Ачимпонг, Charlie Holland, Гарначо, Меука, Шерман-Лоу, Бадьяшиль, Палмер, Гиу
Подробнее

Первый матч: 3:2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка английской лиги

Когда Пеп уйдет из «Сити»?12902 голоса
Этим летомЭнцо Мареска
Летом 2027-гоПеп Гвардиола
Еще не скороМанчестер Сити
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoНьюкасл
logoЧелси
logoКубок английской лиги
logoАрсенал
результаты
logoМанчестер Сити
113 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Каждый корнер начинался как совет у Белого Древа. Мяч лежал в углу поля, будто Палантир, в котором заключена судьба матча. Подходил исполнитель — то был не просто игрок, а Хранитель подачи. Его взгляд был спокоен, но в нем читалась война.

В штрафной соперника тем временем выстраивалась армия:
• мощные центральные защитники — словно энты, медленно, но неотвратимо двигающиеся к цели
• быстрые атакующие полузащитники — как эльфы Лориэна, готовые выскользнуть из тени
• и один, всегда один, стоящий на дальней штанге… как Арагорн, ждущий момента, чтобы решить исход битвы

Когда мяч взмывал в воздух, время замирало.
Это был не навес — это был вызов.

Соперники защищались отчаянно. Они выносили мяч, падали, хватались за газон, будто орки под стенами Минас-Тирита. Но Арсенал возвращался снова и снова. Угловые сыпались, как стрелы в Хельмовой Пади — один, второй, пятый, девятый.

И вот — момент.

Мяч летит на ближнюю штангу, происходит касание — рикошет — и удар.
Сетка вздрагивает.
Трибуны взрываются.

Это не просто гол.
Это падение крепости
Ответ NaughtyboY
Каждый корнер начинался как совет у Белого Древа. Мяч лежал в углу поля, будто Палантир, в котором заключена судьба матча. Подходил исполнитель — то был не просто игрок, а Хранитель подачи. Его взгляд был спокоен, но в нем читалась война. В штрафной соперника тем временем выстраивалась армия: • мощные центральные защитники — словно энты, медленно, но неотвратимо двигающиеся к цели • быстрые атакующие полузащитники — как эльфы Лориэна, готовые выскользнуть из тени • и один, всегда один, стоящий на дальней штанге… как Арагорн, ждущий момента, чтобы решить исход битвы Когда мяч взмывал в воздух, время замирало. Это был не навес — это был вызов. Соперники защищались отчаянно. Они выносили мяч, падали, хватались за газон, будто орки под стенами Минас-Тирита. Но Арсенал возвращался снова и снова. Угловые сыпались, как стрелы в Хельмовой Пади — один, второй, пятый, девятый. И вот — момент. Мяч летит на ближнюю штангу, происходит касание — рикошет — и удар. Сетка вздрагивает. Трибуны взрываются. Это не просто гол. Это падение крепости
Шедевр.
Ответ NaughtyboY
Каждый корнер начинался как совет у Белого Древа. Мяч лежал в углу поля, будто Палантир, в котором заключена судьба матча. Подходил исполнитель — то был не просто игрок, а Хранитель подачи. Его взгляд был спокоен, но в нем читалась война. В штрафной соперника тем временем выстраивалась армия: • мощные центральные защитники — словно энты, медленно, но неотвратимо двигающиеся к цели • быстрые атакующие полузащитники — как эльфы Лориэна, готовые выскользнуть из тени • и один, всегда один, стоящий на дальней штанге… как Арагорн, ждущий момента, чтобы решить исход битвы Когда мяч взмывал в воздух, время замирало. Это был не навес — это был вызов. Соперники защищались отчаянно. Они выносили мяч, падали, хватались за газон, будто орки под стенами Минас-Тирита. Но Арсенал возвращался снова и снова. Угловые сыпались, как стрелы в Хельмовой Пади — один, второй, пятый, девятый. И вот — момент. Мяч летит на ближнюю штангу, происходит касание — рикошет — и удар. Сетка вздрагивает. Трибуны взрываются. Это не просто гол. Это падение крепости
Класс, но так можно сказать о любом матче или вообще новости.
Арсенал - челси
Ман Сити - Ньюкасл

манчестер - юнайтед
Победа Арсенала.
Угловые грядут !!
За Манчестер Сити 👏👏👏
Хавертц по сравнению с Дьекерешем - Рууд Ван Нистелрой
Стандартный Сити этого сезона:
успешный первый тайм и провальный второй.
Сороки, если бы свои моменты реализовали,
могли интригу в противостояние внести.
Ответ jordy
Стандартный Сити этого сезона: успешный первый тайм и провальный второй. Сороки, если бы свои моменты реализовали, могли интригу в противостояние внести.
Вопросы к Гвардиоле. Видимо, не так физику закладывает. Иного обьяснения нет.
Ответ Андрей. С
Вопросы к Гвардиоле. Видимо, не так физику закладывает. Иного обьяснения нет.
Был тут материал, что по первым таймам впереди всея АПЛ, а после провал. При том что беготни больше в км, видимо реально сдыхают за первый тайм.
Продать Днорарумму, оставить воспитанника. Просто топ игра. И в атаке помогает хорошим пасом и в защите. Просто небо и земля, ему просто не хватило уверенности в начале сезона, но сейчас видно, что нет больше страха в глазах. Не хочу видеть Джиджо на воротах Сити.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Товарищеский матч. «Интер Майами» Месси сыграет с «Барселоной» Гуаякиль
57 минут назад
Отец Ямаля выложил изображение Ламина с Марадоной и нарезку с моментами игры сына: «Просто гордый отец, спасибо моим родным за все»
сегодня, 22:13Фото
«Лион» Фонсеки выиграл 12 матчей подряд. Клубный рекорд – 14 побед
сегодня, 22:04
Чемпионат Испании. «Барселона» разгромила «Мальорку», «Реал Сосьедад» Захаряна победил «Эльче»
сегодня, 21:58
Чемпионат Италии. «Наполи» победил «Дженоа», «Фиорентина» сыграла вничью с «Торино»
сегодня, 21:48
Эндрик удален в игре с «Нантом» – вторую желтую форварду «Лиона» заменили на красную после ВАР. У арендованного у «Реала» бразильца 5+2 в 6 матчах
сегодня, 21:41Фото
Ямаль первым в топ-лигах совершил 100 обводок в этом сезоне. Доку на 2-м месте с 62 обыгрышами
сегодня, 21:34
Морган о забастовке Роналду: «Я понимаю, что он чувствует, и на 100% его поддерживаю»
сегодня, 21:25
Франк – худший тренер клубов «Большой шестерки» с момента появления этого понятия. Во главе «Тоттенхэма» он выиграл 28% матчей АПЛ – меньше Аморима, Ходжсона, Поттера
сегодня, 21:12
У экс-защитника «Спартака» и «Динамо» Кирилла Комбарова родился пятый сын
сегодня, 21:10Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Степаненко о Мудрике: «Бернабеу» аплодировал ему в конце дебютной игры. Хочу, чтобы Миша достиг того, что у него в голове – там как минимум «Золотой мяч». Но к нему нужен подход, он интроверт»
сегодня, 22:07
Чемпионат Франции. «Лион» в меньшинстве победил «Нант», «Монако» Головина в воскресенье встретится с «Ниццей», «ПСЖ» Сафонова – с «Марселем»
сегодня, 22:05
«Борнмут» выкупит у «Милана» Хименеса – испанец провел нужное количество матчей. «Россонери» получат 19+5 млн евро, «Реалу» полагается 50%
сегодня, 21:55
Кондаков из «Зенита»: «Роналду симпатизирую с детства. Месси – футболист от бога, а Криштиану нравится тем, что сделал себя сам. Ему 41 год, а он продолжает рекорды ставить»
сегодня, 21:48
«Вулверхэмптон» за 25 млн евро продал Арьяса «Палмейрасу». Вингера покупали в июле за 20 млн
сегодня, 21:29
Пострадавший при пожаре на курорте в Швейцарии игрок «Меца»: «Я кричал имена друзей, но ответа не было. Вокруг обгоревшие люди – как сцена войны. Из-за адреналина я не чувствовал боли»
сегодня, 20:47
Глушаков о малом числе россиян в евролигах: «Где на них смотреть – в РПЛ? Будем на международной арене – будет больше предложений. Если игрок хороший – купят, большие клубы не смотрят на суммы»
сегодня, 20:03
У «Ньюкасла» 1 победа в 9 последних матчах – сегодня 2:3 с «Брентфордом»
сегодня, 19:47
Флик о желтой за разговоры с судьей: «Я просто сказал, что игроки «Мальорки» слишком близко выставили стенку. И на Ямале был пенальти»
сегодня, 19:38
Игор Тиаго из «Брентфорда» забил 17-й гол в АПЛ – «Ньюкаслу» с пенальти. Только у Холанда больше – 20
сегодня, 19:35
Рекомендуем