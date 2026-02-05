Матч окончен
Кубок английской лиги. 1/2 финала. Ответные матчи. «Манчестер Сити» против «Ньюкасла», «Челси» уступил «Арсеналу»
В Кубке английской лиге проходят ответные полуфинальные матчи.
3 февраля «Арсенал» дома победил «Челси» (1:0) в ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги.
4 февраля «Манчестер Сити» сыграет против «Ньюкасла».
1/2 финала
Ответные матчи
Первый матч: 2:0
Первый матч: 3:2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Когда Пеп уйдет из «Сити»?12902 голоса
Этим летом
Летом 2027-го
Еще не скоро
В штрафной соперника тем временем выстраивалась армия:
• мощные центральные защитники — словно энты, медленно, но неотвратимо двигающиеся к цели
• быстрые атакующие полузащитники — как эльфы Лориэна, готовые выскользнуть из тени
• и один, всегда один, стоящий на дальней штанге… как Арагорн, ждущий момента, чтобы решить исход битвы
Когда мяч взмывал в воздух, время замирало.
Это был не навес — это был вызов.
Соперники защищались отчаянно. Они выносили мяч, падали, хватались за газон, будто орки под стенами Минас-Тирита. Но Арсенал возвращался снова и снова. Угловые сыпались, как стрелы в Хельмовой Пади — один, второй, пятый, девятый.
И вот — момент.
Мяч летит на ближнюю штангу, происходит касание — рикошет — и удар.
Сетка вздрагивает.
Трибуны взрываются.
Это не просто гол.
Это падение крепости
Ман Сити - Ньюкасл
манчестер - юнайтед
успешный первый тайм и провальный второй.
Сороки, если бы свои моменты реализовали,
могли интригу в противостояние внести.