  • Тарпищев против тренеров-иностранцев в «Спартаке»: «Воспитанники могли бы проповедовать стиль – барселонский. В штабе должны быть такие, как Аленичев, Тихонов, Шалимов»
58

Тарпищев против тренеров-иностранцев в «Спартаке»: «Воспитанники могли бы проповедовать стиль – барселонский. В штабе должны быть такие, как Аленичев, Тихонов, Шалимов»

Шамиль Тарпищев: «Спартак» имеет традиции и всегда имел свой стиль игры.

Президент Федерации тенниса России (ФТР) и болельщик «Спартака» Шамиль Тарпищев высказался о векторе на иностранных тренеров в клубе.

Ранее красно-белых возглавил испанский специалист Хуан Карседо.

– В «Спартаке» давно нет российского главного тренера.

– И это беда.

– У клуба вектор, что главным тренером должен быть иностранец. Вы понимаете почему?

– Не понимаю. «Спартак» имеет такие традиции и всегда имел свой стиль игры.

Многие воспитанники «Спартака» могли бы проповедовать этот стиль. Барселонский практически. Тот, который Романцев привил команде. Этот стиль работает и сейчас в «Барселоне».

Во всяком случае в тренерском штабе «Спартака» должны быть такие люди, как Аленичев, Тихонов, Шалимов.

Они могли бы составить правильный альянс, который способствовал бы результату, – сказал Шамиль Тарпищев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Российская газета»
58 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Аленичеа с 8 защитниками помню норм стиля раздавал
Ответ Bartez1986
Аленичеа с 8 защитниками помню норм стиля раздавал
В заголовке следовало оставить «Тарпищев не понимает»
Ответ Bartez1986
Аленичеа с 8 защитниками помню норм стиля раздавал
защитники номинальные выходили тогда, потому что выпускать было некого
Что им мешает объединиться и показать что-то гениальное в других командах? Показали б почерк, их бы пригласили. Вроде старый мужик, а такие рассуждения. По типу если б Бэтмэн объединился с Человеком Пауком и черепашками, зло бы точно было б побеждено 😁
Ответ Красная стрела
Что им мешает объединиться и показать что-то гениальное в других командах? Показали б почерк, их бы пригласили. Вроде старый мужик, а такие рассуждения. По типу если б Бэтмэн объединился с Человеком Пауком и черепашками, зло бы точно было б побеждено 😁
Старый – не значит умный. Есть умные молодые и старые дураки. Жизненный опыт ни при чем.
Ответ Сергей Ковалёв
Старый – не значит умный. Есть умные молодые и старые дураки. Жизненный опыт ни при чем.
Логично! С умом напряжёнка, в заднице не займёшь!🤣
Проповедуем мы стиль,
для преклонных простофиль..
Ответ Shamarin
Проповедуем мы стиль, для преклонных простофиль..
Но один лишь есть ответ
Никакого стиля нет)
Ответ agentkuper
Но один лишь есть ответ Никакого стиля нет)
Стиль спартаковский не нужен
Сзади, главное, поуже
А Барселона то и не знает, что играет в спартаковском стиле, практически)
Ответ agentkuper
А Барселона то и не знает, что играет в спартаковском стиле, практически)
А Ман Сити по системе отскоков Ташуева.
Ответ agentkuper
А Барселона то и не знает, что играет в спартаковском стиле, практически)
Вот им и надо отправить спартаковских воспитанников в качестве тренеров. Сразу всех порвут.
Человек, упустивший практически единолично Рыбакину, что-то рассказывает про воспитанников. Сюр
Лучше бы обьяснил в чем стратегия развития теннисной федерации?
Как они достали уже, на пару с журналюгами, которые им звонят с такими вопросами. Помню пост был про таких и Мостового, некоторые очень гордились такой "работой".
У Барселоны тоже тренер не испанец, и не бывший игрок клуба
Беда не иностранцыми тренерами, а с такими персонажами, как Тарпищев.
Шалимова даже из фнл выгнали, стилягу)))
