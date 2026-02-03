Тарпищев против тренеров-иностранцев в «Спартаке»: «Воспитанники могли бы проповедовать стиль – барселонский. В штабе должны быть такие, как Аленичев, Тихонов, Шалимов»

Шамиль Тарпищев: «Спартак» имеет традиции и всегда имел свой стиль игры.

Президент Федерации тенниса России (ФТР) и болельщик «Спартака » Шамиль Тарпищев высказался о векторе на иностранных тренеров в клубе.

Ранее красно-белых возглавил испанский специалист Хуан Карседо.

– В «Спартаке» давно нет российского главного тренера.

– И это беда.

– У клуба вектор, что главным тренером должен быть иностранец. Вы понимаете почему?

– Не понимаю. «Спартак» имеет такие традиции и всегда имел свой стиль игры.

Многие воспитанники «Спартака» могли бы проповедовать этот стиль. Барселонский практически. Тот, который Романцев привил команде. Этот стиль работает и сейчас в «Барселоне».

Во всяком случае в тренерском штабе «Спартака» должны быть такие люди, как Аленичев , Тихонов , Шалимов .

Они могли бы составить правильный альянс, который способствовал бы результату, – сказал Шамиль Тарпищев.