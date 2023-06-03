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Болельщик «Юнайтед» пришел на финал Кубка Англии в майке «97 not enough». Его арестовала полиция

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Отсылка к трагедии на «Хиллсборо».

«Ливерпуль» сегодня не участвовал в финале Кубка Англии, но все равно оказался вовлечен в события, связанные с игрой. «Юнайтед» на «Уэмбли» уступил «Сити» со счетом 1:2, а на стадионе был замечен фанат «красных дьяволов», который пришел на игру с футболкой под 97 номером и надписью «not enough» («недостаточно») вместо фамилии.

Эта комбинация − отсылка к числу людей, которые погибли в результате давки, которая произошла во время полуфинального матча Кубка Англии сезона-1988/1989 между «Ливерпулем» и «Ноттингем Форест». Фото было активно распространено в социальных сетях и реакция болельщиков «красных» была очевидна. Они провели широкомасштабную кампанию, чтобы привлечь внимание полиции. И у них это удалось.

«Мы знаем об этом случае и активно сотрудничали с официальными лицами стадиона «Уэмбли», чтобы установить личность человека. Он был арестован по подозрению в нарушении общественного порядка и взят под стражу», − гласило сообщение полиции.

Если этот мерзкий поступок расценят как оскорбление, то мы можем только надеяться, что за него будет серьезные последствия.

6 комментариев

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stanvixx
Дураков везде хватает
+3
0
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vladimir.kostrichko
Ответ #SharkTeam
Юридически это очень сложно притянуть
Тебе не стыдно?
Я понимаю,что ты пишешь чушь,которая якобы возвеличивает твой позорный клуб...
Но тут явная отсылка к погибшим людям и ты говоришь,что юридически он прав?
Я не понимаю-когда человек становится фанатом мансити-у него что 1 цифра исчезает в результате теста IQ или как?
+5
-2
+3
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FortMinor
хорошо что МЮ брал лигу в 97 году, на суде скажет, что недостаточно трофеев
+1
0
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f5dfmvw9bk
Ответ #SharkTeam
Юридически это очень сложно притянуть
Совсем недавно умер человек, переживший эту катастрофу, стал 97 жертвой, т.к после неё он стал инвалидом. А на футболке написано чёрным по белому (и плевать что это розовый или какой-то там персиковый) «Не достаточно» и надпись 97. Звучит так, будто просят доказать почему 2+2=4
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f5dfmvw9bk
Ответ FortMinor
хорошо что МЮ брал лигу в 97 году, на суде скажет, что недостаточно трофеев
Боюсь он скажет что ссылался на совсем другое…
0
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