Отсылка к трагедии на «Хиллсборо».

«Ливерпуль» сегодня не участвовал в финале Кубка Англии, но все равно оказался вовлечен в события, связанные с игрой. «Юнайтед» на «Уэмбли» уступил «Сити» со счетом 1:2, а на стадионе был замечен фанат «красных дьяволов», который пришел на игру с футболкой под 97 номером и надписью «not enough» («недостаточно») вместо фамилии.

Эта комбинация − отсылка к числу людей, которые погибли в результате давки, которая произошла во время полуфинального матча Кубка Англии сезона-1988/1989 между «Ливерпулем» и «Ноттингем Форест». Фото было активно распространено в социальных сетях и реакция болельщиков «красных» была очевидна. Они провели широкомасштабную кампанию, чтобы привлечь внимание полиции. И у них это удалось.

«Мы знаем об этом случае и активно сотрудничали с официальными лицами стадиона «Уэмбли», чтобы установить личность человека. Он был арестован по подозрению в нарушении общественного порядка и взят под стражу», − гласило сообщение полиции.

Если этот мерзкий поступок расценят как оскорбление, то мы можем только надеяться, что за него будет серьезные последствия.