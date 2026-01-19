Наумов о продлении Бабаева с «Динамо»: «В родном клубе больше перспектив для развития, переход в «Спартак» был бы ошибкой»

Наумов о продлении Бабаева с «Динамо»: переход в «Спартак» был бы ошибкой.

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов оценил решение «Динамо» продлить контракт с Ульви Бабаевым .

Ранее сообщалось об интересе к 21‑летнему хавбеку со стороны «Спартака ».

«Динамо » очень мудро поступает: они не дали игроку уйти, они договорились с Бабаевым и все вопросы решили. Это очень правильно, потому что это воспитанник клуба. Он только начинает футбольную карьеру, и переход в «Спартак» был бы для игрока ошибкой.

В родном клубе у Бабаева больше перспектив для развития. Ему рано уходить в другую команду, гоняться за деньгами не надо», — сказал Наумов.