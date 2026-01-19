  • Спортс
  • Семенов за ужесточение лимита: «Нужно доверять нашей молодежи, тем более в условиях отсутствия еврокубков»
23

Семенов за ужесточение лимита: нужно доверять нашей молодежи.

Экс-защитник «Ахмата» Андрей Семенов высказался за ужесточение лимита на легионеров в РПЛ.

— В «Ахмате» сейчас много легионеров. В преддверии нового лимита — это проблема для грозненского клуба?

— Да, это проблема. Я смотрел последние игры и увидел на поле только нескольких российских игроков. Сейчас это будет дилеммой для руководства, но это решаемая проблема. На рынке много футболистов, которым нужна команда, и, думаю, это не такая большая проблема.

— Если говорить про новый лимит, то вы за или против?

— Я — только за. Смотря на легионеров, которые к нам приезжают… Как говорится: «Если ты приезжаешь в Россию и зарабатываешь российские деньги, то ты должен быть в два раза сильнее местных игроков!» А у нас приезжают посторонние люди, которые непонятно чем занимаются, а руководство и агенты на этом только зарабатывают. Это просто некрасиво!

Если мы смотрим на ЦСКА и «Локомотив», то видим, какие у нас есть одаренные ребята в молодежках. Нужно им доверять, тем более в условиях отсутствия еврокубков. Надо доверять нашим ребятам! – сказал Семенов.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Советский спорт»
лимит на легионеров
logoАндрей Семенов
logoАхмат
logoпремьер-лига Россия
