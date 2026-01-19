«Ньюкасл» и «Вулвс» сыграли 0:0 впервые за 35 лет

«Ньюкасл» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном » (0:0) в 22-м туре АПЛ .

«Сороки» и «волки» не смогли забить в матче друг с другом впервые за 35 лет, нулевой ничьей между ними не было в 30 предыдущих играх во всех турнирах.

В рамках высшего дивизиона Англии «Ньюкасл » и «Вулверхэмптон» сыграли 0:0 впервые с октября 1974 года.