1

«Ньюкасл» и «Вулвс» сыграли 0:0 впервые за 35 лет

«Ньюкасл» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» (0:0) в 22-м туре АПЛ.

«Сороки» и «волки» не смогли забить в матче друг с другом впервые за 35 лет, нулевой ничьей между ними не было в 30 предыдущих играх во всех турнирах.

В рамках высшего дивизиона Англии «Ньюкасл» и «Вулверхэмптон» сыграли 0:0 впервые с октября 1974 года.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Squawka
logoНьюкасл
logoВулверхэмптон
logoпремьер-лига Англия
