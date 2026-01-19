  • Спортс
Александр Тарханов: «Баринов должен вписаться в игру ЦСКА, хотя там есть Обляков и Кисляк, и армейцы играют по‑другому в сравнении с «Локо»

Александр Тарханов оценил переход полузащитника Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА.

— Насколько переход Баринова в ЦСКА ослабит «Локомотив» и усилит армейцев?

— «Локомотив» играл без него некоторое время и выигрывал. Но, конечно же, Баринов был очень значимой фигурой для красно‑зеленых. Но раз они его отдали, то ему есть замена. Посмотрим, как железнодорожники будут играть без него.

Что касается ЦСКА, то там есть очень хорошие футболисты: Обляков и Кисляк. И армейцы играют по‑другому в сравнении с «Локомотивом».

— Считаете, что перебор игроков в центре будет?

— Может быть и так. Сейчас сложно сказать: посмотрим, как он впишется в командную игру. Но Баринов — футболист хороший, поэтому, мне кажется, должен вписаться в игру ЦСКА, — сказал экс-тренер клубов РПЛ.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
