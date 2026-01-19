Товарищеские матчи. Боливия сыграла 1:1 с Панамой, Ямайка победила Гренаду

Боливия сыграла 1:1 с Панамой.
В товарищеских матчах сборная Боливии сыграла вничью с Панамой (1:1), Ямайка победила Гренаду (1:0).
Товарищеские матчи
Боливия
Лампе, Пас, Арройо, Макасага, Гомес, Вильярроэль, Вака, Вака, Нава, Миранда, Мельгар
Запасные: Dieguito Rodriguez Flores, Матеус, Gerónimo Govea Herrera, Альварес, Escleizon Freita Rivero, Nicolas Benjamin Villarroel Galindo, Чавес, Эррера, Хустиниано, Máximo Alfonso Mamani, Поведа
Панама:
Roberts Chifundo, Orman Davis, Aimar Omar Sánchez Gómez, Rivera Castillo, José Kadir Barría Rose, Gutiérrez Cornejo, Knight Ceballos, Мурильо, Córdoba Quintero, Филлипс, Ленис
Запасные: Перальта, Ángel Abdiel Caicedo Vásquez, Juan Carlos Hall Daniels, Asprilla Caballero, Гальван, Aparicio Jacobs, Giovany Aymar Herbert Forcheney, Héctor Humberto Hurtado Biscanio, John David Gunn Curlin, Ariel Abdiel Arroyo Tugwell, Уэлш, Gustavo Eloy Herrera Prescott
Гренада
Филлип, Джон-Браун, Joshua Lett, Sawan Drick Sobande Mark, Этьен, Пьер, Кларк, Фрэнсис, Parish Jacob Anton Muirhead, Raheem Raeburn, Deanroy Phillip
Запасные:
Ямайка:
Найт, Fletcher, Лоу, Stephen Young, Уэбстер, Anglin, Ming, Nickyle Ellis, Ламберт, Warner Dwayne Brown, Atkinson
Запасные:
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.