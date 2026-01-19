1

Товарищеские матчи. Боливия сыграла 1:1 с Панамой, Ямайка победила Гренаду

Боливия сыграла 1:1 с Панамой.

В товарищеских матчах сборная Боливии сыграла вничью с Панамой (1:1), Ямайка победила Гренаду (1:0).

Товарищеские матчи

Товарищеские матчи (сборные).
18 января 21:00, Estadio IV Centenario
Логотип домашней команды
Боливия
Завершен
1 - 1
Логотип гостевой команды
Панама
Матч окончен
90’
+3’
Knight Ceballos
Миранда   Альварес
77’
Макасага
76’
  Roberts Chifundo
69’
68’
Orman Davis   Перальта
Вильярроэль   Máximo Alfonso Mamani
59’
59’
Ленис   Ángel Abdiel Caicedo Vásquez
59’
José Kadir Barría Rose   Gustavo Eloy Herrera Prescott
46’
Филлипс   Giovany Aymar Herbert Forcheney
46’
Córdoba Quintero   Уэлш
46’
Мурильо   Asprilla Caballero
2тайм
Перерыв
45’
+1’
Gutiérrez Cornejo
Арройо   Матеус
43’
30’
Филлипс
5’
  José Kadir Barría Rose
Боливия
Лампе, Пас, Арройо, Макасага, Гомес, Вильярроэль, Вака, Вака, Нава, Миранда, Мельгар
Запасные: Dieguito Rodriguez Flores, Матеус, Gerónimo Govea Herrera, Альварес, Escleizon Freita Rivero, Nicolas Benjamin Villarroel Galindo, Чавес, Эррера, Хустиниано, Máximo Alfonso Mamani, Поведа
1тайм
Панама:
Roberts Chifundo, Orman Davis, Aimar Omar Sánchez Gómez, Rivera Castillo, José Kadir Barría Rose, Gutiérrez Cornejo, Knight Ceballos, Мурильо, Córdoba Quintero, Филлипс, Ленис
Запасные: Перальта, Ángel Abdiel Caicedo Vásquez, Juan Carlos Hall Daniels, Asprilla Caballero, Гальван, Aparicio Jacobs, Giovany Aymar Herbert Forcheney, Héctor Humberto Hurtado Biscanio, John David Gunn Curlin, Ariel Abdiel Arroyo Tugwell, Уэлш, Gustavo Eloy Herrera Prescott
Подробнее
Товарищеские матчи (сборные).
18 января 21:00, Kirani James National Stadium
Логотип домашней команды
Гренада
Завершен
0 - 1
Логотип гостевой команды
Ямайка
Матч окончен
85’
Найт   Chambers
85’
Anglin   Adrian Ricardo Reid Jr.
84’
Ламберт   Shamar Watson
84’
Atkinson   Dwight Lincoln Merrick
81’
  Nickalia Fuller
Deanroy Phillip   Айзек
74’
Кларк   Гэбриэл
74’
Sawan Drick Sobande Mark   Уильямс
74’
Фрэнсис   Уильямс
74’
Parish Jacob Anton Muirhead   Валчин
74’
73’
Ming   Fitzroy Alex Cummings
73’
Уэбстер   Christopher Jowell Ainsworth
73’
Warner Dwayne Brown   Берк
61’
Nickyle Ellis   Brown
Raheem Raeburn   Джонсон
61’
61’
Fletcher   Бекфорд
61’
Stephen Young   Nickalia Fuller
2тайм
Перерыв
Гренада
Филлип, Джон-Браун, Joshua Lett, Sawan Drick Sobande Mark, Этьен, Пьер, Кларк, Фрэнсис, Parish Jacob Anton Muirhead, Raheem Raeburn, Deanroy Phillip
Запасные:
1тайм
Ямайка:
Найт, Fletcher, Лоу, Stephen Young, Уэбстер, Anglin, Ming, Nickyle Ellis, Ламберт, Warner Dwayne Brown, Atkinson
Запасные:
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
