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Мане продан, Салах продлен, но «Ливерпуль» все еще может потерять двух игроков следующим летом

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Новый контракт Салах может только усложнить положение дел.

Бывший игрок «Ливерпуля», а ныне эксперт Хосе Энрике считает, что после нового контракта с Мохамедом Салахом мерсисайдский должен беспокоиться о продлении контракта Наби Кейты.

В пятницу Салах подписал соглашение на 350 000 фунтов стерлингов в неделю, связав себя с «Энфилдом» до лета 2025 года.

Срок действия контракта с игроком сборной Египта должен был истечь через 12 месяцев, но "красные" решили оставить его и нарушить структуру заработной платы клубы – ранее клуб отказывался от больших контрактов с игроками старше 30 лет.

Кейта также оказался в этом положении – его контракт истекает летом 2023 года. Несмотря на то, что в прошлом сезоне Юрген Клопп исползовал его только в 14 матчах Премьер-лиги, он считает гвинейца ключевой частью своей команды и стремится вознаградить его  за прогресс в прошлом сезоне новым контрактом.

Как сообщает The Athletic, переговоры с Кейтой продолжаются, и ожидается, что соглашение будет достигнуто в ближайшее время.Бывший левый защитник «Ливерпуля» Энрике написал в Твиттере: «Я полагаю, что Кейта скоро объявит о новом контракте, но меня больше интересует Фирмино и его контракт».

После продления контракта с Салахом и продажи Садио Мане Фирмино может оказаться единственным из знаменитого трио, которого они решат отпустить бесплатно в 2023 году – следующим летом «Ювентус» готов предложить ему контракт.

Кейта провел 116 матчей за «Ливерпуль» за четыре года в клубе, забив 11 голов.

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