Энрике – клубный тренер года по версии IFFHS, Мареска – 2-й, Флик – 3-й. На уровне сборных лучший снова де ла Фуэнте
Энрике и де ла Фуэнте признаны IFFHS лучшими тренерами года.
Международная федерация футбольной истории и статистики определила лучших тренеров года.
На клубном уровне IFFHS отметила Луиса Энрике из «ПСЖ» – он набрал 222 очка в рейтинге. Энцо Мареска («Челси») стал вторым с 60 баллами, у Ханси Флика («Барселона») 57 очков и третье место. Также в пятерке Венсан Компани («Бавария», 42) и Микель Артета («Арсенал», 24).
Лучшим тренером на уровне сборных второй раз подряд признан Луис де ла Фуэнте. Возглавляющий команду Испании специалист получил 136 баллов.
Также в первой пятерке оказались Роберто Мартинес (Португалия, 83), Лионель Скалони (Аргентина, 59), Столе Сольбаккен (Норвегия, 48) и Томас Тухель (Англия, 41).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт IFFHS
