Мяч попал в руку Лисандро от его груди в штрафной «МЮ». Судья не дал «Ньюкаслу» пенальти

Мяч попал в руку Лисандро Мартинесу – судья не назначил пенальти.

«Ньюкасл » претендовал на пенальти в матче с «Манчестер Юнайтед ».

На 62-й минуте матча 18-го тура АПЛ «сороки» разыграли угловой, и Фабиан Шер , получив мяч в углу вратарской, нанес удар ногой в направлении ворот манкунианцев. Мяч, по всей видимости, попал Лисандро Мартинесу в область подмышки и от нее отскочил в руку.

Главный судья Энтони Тэйлор принял решение не назначать одиннадцатиметровый.

Изображение: кадр из трансляции ESPN