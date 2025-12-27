Мяч попал в руку Лисандро от его груди в штрафной «МЮ». Судья не дал «Ньюкаслу» пенальти
Мяч попал в руку Лисандро Мартинесу – судья не назначил пенальти.
«Ньюкасл» претендовал на пенальти в матче с «Манчестер Юнайтед».
На 62-й минуте матча 18-го тура АПЛ «сороки» разыграли угловой, и Фабиан Шер, получив мяч в углу вратарской, нанес удар ногой в направлении ворот манкунианцев. Мяч, по всей видимости, попал Лисандро Мартинесу в область подмышки и от нее отскочил в руку.
Главный судья Энтони Тэйлор принял решение не назначать одиннадцатиметровый.
Изображение: кадр из трансляции ESPN
«Торпедо» якобы платило судьям − верите?14217 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости