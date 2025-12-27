  • Спортс
  • Мяч попал в руку Лисандро от его груди в штрафной «МЮ». Судья не дал «Ньюкаслу» пенальти
Мяч попал в руку Лисандро от его груди в штрафной «МЮ». Судья не дал «Ньюкаслу» пенальти

Мяч попал в руку Лисандро Мартинесу – судья не назначил пенальти.

«Ньюкасл» претендовал на пенальти в матче с «Манчестер Юнайтед».

На 62-й минуте матча 18-го тура АПЛ «сороки» разыграли угловой, и Фабиан Шер, получив мяч в углу вратарской, нанес удар ногой в направлении ворот манкунианцев. Мяч, по всей видимости, попал Лисандро Мартинесу в область подмышки и от нее отскочил в руку.

Главный судья Энтони Тэйлор принял решение не назначать одиннадцатиметровый.

Изображение: кадр из трансляции ESPN

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoМанчестер Юнайтед
logoФабиан Шер
logoЛисандро Мартинес
logoпремьер-лига Англия
logoсудьи
logoНьюкасл
Энтони Тэйлор
видеоповторы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
