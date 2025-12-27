  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Васкес о «Барселоне» и деле Негрейры: «Все серьезнее, чем кажется. Сложно объяснить то, что клуб платил кому-то в судейской системе. Это могло влиять на завоевание трофеев»
13

Васкес о «Барселоне» и деле Негрейры: «Все серьезнее, чем кажется. Сложно объяснить то, что клуб платил кому-то в судейской системе. Это могло влиять на завоевание трофеев»

Лукас Васкес: дело Негрейры очень серьезное, такого не должно быть в футболе.

Лукас Васкес указал на серьезность так называемого дела Негрейры, в котором замешана «Барселона».

– Как вы оцениваете дело Негрейры, будучи мадридистом, пережившим все это? Особенно учитывая то, что процесс движется, появляется все больше доказательств. Злит ли вас это, когда вы оглядываетесь назад? Чувствуете, что они могли на что-то влиять? Как в случае с тем пенальти в матче с «Севильей», который должен был принести титул, когда оказалось, что мяч попал Милитао в плечо. Как игроки это переживают?

– Это ненормально, ненормально. Я уже недавно говорил об этом в другом интервью. Я думаю, что это дело больше, чем та шумиха, которая его окружает. Сложно объяснить то, что клуб платил кому-то в судейской системе. Думаю, что рано или поздно справедливость восторжествует.

Конечно, произошло то, чего в футболе быть не должно. Дело не в фэйр-плей или чем-то в этом духе. Все намного серьезнее, чем кажется. Возможно, вы в чем-то правы, все это могло повлиять и на завоевание других трофеев, – ответил защитник «Байера».

Экс-президент «Барсы» Росель о Негрейре: «Он не имел никакого веса в CTA. Влияние имеет президент комитета – в последние годы это всегда были болельщики «Реала»

«Торпедо» якобы платило судьям − верите?12431 голос
ДаОрганизация РПЛ
НетТорпедо
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
Хосе Мария Энрикес Негрейра
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
logoБайер
logoЛукас Васкес
logoсудьи
logoБарселона
logoбундеслига Германия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Реал» хочет добиться от «Барсы» «многомиллионной» компенсации за понесенный ущерб от дела Негрейры (As)
вчера, 13:21
«Реал» запросил доступ к финансовым документам «Барсы», связанным с делом Негрейры. «Мадрид» – частный обвинитель в суде
24 декабря, 16:01
Сын Негрейры в суде заявил, что включал в отчеты об арбитрах для «Барсы» сравнения с «Реалом». Он отметил, что каталонцы «стремятся к справедливому судейству»
23 декабря, 11:54
Главные новости
Энрике – клубный тренер года по версии IFFHS, Мареска – 2-й, Флик – 3-й. На уровне сборных лучший снова де ла Фуэнте
вчера, 22:59
Аморим про 1:0 с «Ньюкаслом»: «Мы страдали, но взяли 3 очка. «МЮ» не пропустил, сыграл в 4 защитника, у Майну травма – говорить не о чем, пресс-конференция не нужна, можно идти домой»
вчера, 22:50
Мяч попал в руку Лисандро от его груди в штрафной «МЮ». Судья не дал «Ньюкаслу» пенальти
вчера, 22:17Фото
Кубок Африки. Марокко и Мали сыграли вничью 1:1, Египет победил ЮАР благодаря голу Салаха
вчера, 22:05
Решите футбольный лабиринт и выиграйте футболку любимой легенды или Nintendo Switch
вчера, 22:00Тесты и игры
У Шешко 2 гола в 19 матчах сезона за «МЮ» и Словению. Купленный за 85 млн евро форвард не забивает с начала октября
вчера, 21:59
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ньюкасл» благодаря голу Доргу – 1:0
вчера, 21:56
Чемпионат Англии. «МЮ» победил «Ньюкасл», в субботу «Ман Сити» сыграет с «Ноттингемом», «Арсенал» – с «Брайтоном»
вчера, 21:55
Левандовски о своей ошибке в сборной Польши: «Я ждал, что партнеры будут играть на том же уровне, что и мои одноклубники»
вчера, 21:34
Продление контракта с Рюдигером и Карвахалем зависит от их игры в 2026-м, переговоров с Алабой не будет. «Реал» хочет, чтобы Менди тоже ушел
вчера, 21:14
Ко всем новостям
Последние новости
Роберт Левандовски: «Хочу выйти на ЧМ с Польшей, взять Ла Лигу и ЛЧ с «Барсой». Я на финишной прямой карьеры, но у меня большие амбиции»
вчера, 22:29
Кин про 1:0 «МЮ» с «Ньюкаслом»: «Уродливая, но важная победа. Лучше получить очки, чем аплодисменты»
вчера, 22:14
«МЮ» прервал серию из двух матчей без побед, обыграв «Ньюкасл». У команды Аморима 3 победы в 6 последних играх
вчера, 21:58
Защитник сборной Гаити Погэн о дискриминации в латвийской «Ауде» в 2023-м: «Темнокожие игроки получали гораздо меньше времени, такое впечатление. Я бы назвал это расизмом»
вчера, 21:46
В «Ростове» ожидают получить компенсацию в 3+ млн евро по делу Норманна в 2026 году: «Сумма большая для нас. Плюс набежали проценты, издержки»
вчера, 21:45
Журова о словах Шевченко про отстранение поддерживающих Россию: «Поезд дружественных стран едет в Россию, и все больше желающих в него заскочить. Украина хочет сама с собой соревноваться?»
вчера, 21:27
Угаров о «Зените» в 2025-м: «Не было ничего хорошего. Никаких событий не могу выделить. Жерсон разочаровал»
вчера, 21:20
Доргу забил первый гол за «МЮ» – в 38-м матче
вчера, 20:43
Мостовой о «Спартаке»: «Главный и самый обсуждаемый клуб года. Сейчас туда кого только не предлагают! Диву даешься: столько наших под боком, а смотрят все равно на иностранцев»
вчера, 20:41
Мбаппе присутствует на игре сборной Марокко в Кубке Африки. Килиан надел футболку с фамилией Хакими
вчера, 20:15Фото