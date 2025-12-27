Васкес о «Барселоне» и деле Негрейры: «Все серьезнее, чем кажется. Сложно объяснить то, что клуб платил кому-то в судейской системе. Это могло влиять на завоевание трофеев»

Лукас Васкес: дело Негрейры очень серьезное, такого не должно быть в футболе.

Лукас Васкес указал на серьезность так называемого дела Негрейры, в котором замешана «Барселона ».

– Как вы оцениваете дело Негрейры, будучи мадридистом, пережившим все это? Особенно учитывая то, что процесс движется, появляется все больше доказательств. Злит ли вас это, когда вы оглядываетесь назад? Чувствуете, что они могли на что-то влиять? Как в случае с тем пенальти в матче с «Севильей», который должен был принести титул, когда оказалось, что мяч попал Милитао в плечо. Как игроки это переживают?

– Это ненормально, ненормально. Я уже недавно говорил об этом в другом интервью. Я думаю, что это дело больше, чем та шумиха, которая его окружает. Сложно объяснить то, что клуб платил кому-то в судейской системе. Думаю, что рано или поздно справедливость восторжествует.

Конечно, произошло то, чего в футболе быть не должно. Дело не в фэйр-плей или чем-то в этом духе. Все намного серьезнее, чем кажется. Возможно, вы в чем-то правы, все это могло повлиять и на завоевание других трофеев, – ответил защитник «Байера ».

