Роберт Левандовски: «Хочу выйти на ЧМ с Польшей, взять Ла Лигу и ЛЧ с «Барсой». Я на финишной прямой карьеры, но у меня большие амбиции»

Левандовски: хочу выйти на ЧМ с Польшей, взять Ла Лигу и ЛЧ с «Барсой».

Форвард «Барселоны» и сборной Польши заявил о высоких амбициях.

«Я хочу все: выйти на чемпионат мира, выиграть Ла Лигу и Лигу чемпионов.

Я знаю, что нахожусь на финишной прямой карьеры, но у меня по-прежнему очень большие амбиции», – сказал Левандовски .

Напомним, Польша сыграет в стыках за выход на ЧМ. «Барса» пока лидирует в Ла Лиге и идет 15-й в общем этапе ЛЧ.