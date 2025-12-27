Роберт Левандовски: «Хочу выйти на ЧМ с Польшей, взять Ла Лигу и ЛЧ с «Барсой». Я на финишной прямой карьеры, но у меня большие амбиции»
Левандовски: хочу выйти на ЧМ с Польшей, взять Ла Лигу и ЛЧ с «Барсой».
Форвард «Барселоны» и сборной Польши заявил о высоких амбициях.
«Я хочу все: выйти на чемпионат мира, выиграть Ла Лигу и Лигу чемпионов.
Я знаю, что нахожусь на финишной прямой карьеры, но у меня по-прежнему очень большие амбиции», – сказал Левандовски.
Напомним, Польша сыграет в стыках за выход на ЧМ. «Барса» пока лидирует в Ла Лиге и идет 15-й в общем этапе ЛЧ.
«Торпедо» якобы платило судьям − верите?14218 голосов
Да
Нет
Опубликовано: Sports
Источник: Mundo Deportivo
