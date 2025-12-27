Аморим про 1:0 с «Ньюкаслом»: «Мы страдали, но взяли 3 очка. «МЮ» не пропустил, сыграл в 4 защитника, у Майну травма – говорить не о чем, пресс-конференция не нужна, можно идти домой»

Рубен Аморим: «МЮ» страдал в матче с «Ньюкаслом», но взял три очка.

Рубен Аморим отметил, что «Манчестер Юнайтед » выстрадал победу в матче с «Ньюкаслом » (1:0).

«Нам пришлось всем вместе страдать на стадионе, нам было очень тяжело.

Я считаю, что первый тайм мы провели хорошо, а во втором просто оборонялись, пытаясь что-то создать через Кунью. У нас были моменты в контратаках.

Было много матчей, в которых мы играли хорошо, но не брали очки. Сегодня все было наоборот: мы страдали вместе и взяли три очка.

Мы проводим вместе много времени. У нас были сложные моменты, и иногда это может сплотить коллектив. Хорошо, что есть опытные игроки, которые помогают молодежи. Все выложились в этой игре.

В первом тайме мы показали, что единственный способ создавать больше опасных моментов – играть в четыре защитника и насыщать центр. Это нужно даже для удержания мяча. Я помню матч здесь в прошлом году: мы проиграли дуэли на флангах. И мы попытались представить игру заранее и создать для игроков более комфортные условия.

Мы не пропустили, сыграли в четыре защитника – тут и пресс-конференция не нужна. Кобби Майну травмирован, говорить не о чем, так что можно идти домой и наслаждаться Boxing Day», – сказал главный тренер «МЮ».