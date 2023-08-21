11 комментариев

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Неизвестный Захарян: в Сан-Себастьяне прозвали Асьером, смотрел «Динамо» – ЦСКА на телефоне, Гризманн купил его карточку в фэнтези

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От Грозного до Сан-Себастьяна за 2,5 года.

«Узнал, что впервые буду в стартовом составе, на прогулке в Грозном перед матчем с «Ахматом», – вспоминал Арсен. – Ко мне подошел Сандро Шварц: «Я тебе скажу, но ты не офигей. Сегодня ты в составе».

28 февраля 2021-го Захарян забил победный «Ахмату», а уже через полтора месяца воспитанник «Сосьедада» Антуан Гризманн купил карточку Арсена в самой популярной футбольной фэнтези-игре на основе технологии блокчейн Sorare.

Под твитом о покупке карточки «Динамо» написало: «Разумный выбор! Видно, что вы хорошо разбираетесь в футболе». Гризманн ответил довольным эмодзи.

К тому моменту Арсен уже стал самым молодым автором гола в истории финальных турниров молодежных Евро, забив Исландии в возрасте 17 лет 9 месяцев и 27 дней. Захарян на полтора месяца превзошел атакующего полузащитника «Андерлехта» Яри Версхарена, забившего за Бельгию U21 на Евро-2019. 

Интересно, что первое конкретное зарубежное предложение весной 2021-го прилетело Захаряну как раз из Бельгии. 

«Это был «Брюгге», – признался Арсен. – Мы обсуждали с агентом это, и вроде контракт уже прислали. Это от меня бы зависело, хочу уходить или нет. Но хотелось в «Динамо» остаться, и хорошо, что так получилось».

До подписания нового контракта с «Динамо» в конце 2021-го Арсен получал 30 тысяч рублей в месяц. После – зарплата выросла до 420 тысяч евро в год. Арсен говорил, что после продления купил отцу и брату по машине, а также снял родителям новую квартиру.

Летом 2022-го Захарян признался, что через год мечтает переехать в один из ведущих клубов Ла Лиги

Дальше Захарян пропустил взрослый Евро из-за ангины, дебютировал в сборной Карпина и в первом полном сезоне с «Динамо» набрал 9+9 по системе гол+пас. За несколько дней до гола «Спартаку» в финале Кубка-2022 Захарян сказал

«В моральном плане готов играть в Европе, но физически пытаюсь еще наверстать, стараюсь набрать в мышечной массе, чтобы быть к этому готовым. Играть хотелось бы в испанской лиге».   

Через пару недель Захарян подтвердил, что весной 2022-го получил предложение из «Барсы»: «Да, это правда. Была конкретика, мои агенты общались с клубом. Но в итоге не срослось. Не знаю, почему. Где буду через год? Если помечтать — в Испании, в одном из ведущих клубов Ла Лиги».

Тогда же Арсен опроверг, что болел за «Барсу» в детстве и признался, что фанател от Криштиану: «Я как-то посмотрел матч с ним, и он меня сразу поразил своей игрой, финтами, скоростью. До сих пор за ним слежу. Он мне нравится и как футболист, и как человек. 

Это серьезный профессионал, который тренируется каждый день. Мне нравится его уверенность в том, что он лучший, его наглость. Хотелось бы когда-нибудь сыграть против Криштиану». 

Осенью 2022-го, через несколько месяцев после срыва трансфера в «Челси», об интересе к Захаряну «Реал Сосьедада» сообщил Константин Генич: «Был конкретный интерес от клуба. Но не сложилось, как и с Бариновым. Им было рекомендовано не рассматривать российских футболистов».  

Захарян  – 6-й по величине трансфер в истории «Сосьедада»

19 августа 2023-го «Реал Сосьедад» подтвердил трансфер Захаряна – за 13 миллионов евро. Больше клуб из Сан-Себастьяна платил только за пятерых – Карлоса Велу (14), Браиса Мендеса (14), Александера Исака (15), Асьера Ильярраменди (16) и Умара Садика (20).

В конце сезона-2019/20 Браис Мендес провел 7 матчей за «Сельту» с Федором Смоловым, который в начале лета фиксировал регресс Арсена после 5+10 в сезоне-2022/23, а на днях сказал: «Собираюсь написать Мендесу, чтобы Арсена тепло приняли в коллективе, поддержали».

Также после объявления о 6-летнем контракта Арсена с «Сосьедадом» я расспросил трех журналистов из Сан-Себастьяна о первых днях Захаряна в провинции Гипускоа. 

«В субботу он приходил на матч с «Сельтой», и болельщики активно фотографировались с ним и брали автографы, – рассказал Энеко Пикавеа, автор первого ютуб-канала о «Реал Сосьедаде» Noventa F.C. – В Сан-Себастьяне неделю предвкушали этот трансфер, так что очень рады его видеть. 

Я с нетерпением жду начала его выступлений за «Реал Сосьедад». Надеюсь, он даст нам хотя бы половину того, что дал Валерий Карпин, с которым мы были вторыми в Ла Лиге-2002/2003. Мы будем довольны, если он заиграет хотя бы так же хорошо, как Дмитрий Хохлов». 

«Выходя со стадиона после подписания контракта, он смотрел в телефоне «Динамо» – ЦСКА»

«Первые дни Арсена в Сан-Себастьяне прошли очень насыщенно, – говорит журналист Noticias de Gipuzkoa Микель Рекальде. – В субботу он прошел медосмотр и подписал контракт, а в воскресенье уже провел первую тренировку с «Сосьедадом». 

На матче с «Сельтой» Арсен действительно никому не отказывал в фото, но перед этим, когда он выходил со стадиона после подписания контракта, у касс стояла очередь болельщиков, и его почти никто не узнал.  Кстати, интересно, что, покидая «Аноэту», он смотрел в телефоне матч «Динамо» – ЦСКА.

Арсен – отличная ставка для настоящего и будущего «Сосьедада», чтобы заполнить пробел, образовавшийся после ухода Давида Сильвы, но не чтобы заменить его – это невозможно. 

Валерий Карпин вошел в историю «Сосьедада» как игрок с одним из самых сильных характеров, это настоящая легенда клуба. Посмотрим, что получится у Захаряна. У Арсена большое будущее, но он должен понимать, что от него ждут немедленной пользы на поле – он воспринимается как одна из новых звезд «Сосьедада».  

Помочь ему должно то, что «Реал» хорошо работает с молодежью, а тренер Иманоль Альгуасиль умеет раскрывать лучшие качества игрока».

«У нас ценятся футболисты, которые демонстрируют верность клубу, а не воспринимают его как трамплин»

Сооснователь медиа о «Сосьедаде» One Club 1909 Саму Валькарсель признался: «Мы не знали Арсена до этого лета, потому что за российской Премьер-лигой в Испании почти не следят. Но мы слышали: он был близок к трансферу в большие клубы вроде «Челси», что говорит о его большом потенциале. 

Потом я почитал о нем, посмотрел фрагменты его игры, и он оставил приятное ощущение перспективного игрока с очень яркими моментами на уровне РПЛ. 

Фанаты «Реала» очень заинтригованы этим трансфером. В Сан-Себастьяне любят футболистов такого профиля: творческих, с нестандартным игровым мышлением. 

Болельщики с нетерпением ждут его премьеры в Ла Лиге – ожидается, что она состоится в матче третьего тура с «Лас-Пальмасом». Здесь Захаряна уже прозвали Асьером из-за сходства его имени с одним из самых популярных имен в нашей провинции». 

Карпин? Захаряну придется очень-очень постараться, что оставить в Сан-Себастьяне такой же след, как Валерий. Все-таки память о Карпине и втором месте-2003 здесь неизгладима. 

Добавлю, что у нас ценятся футболисты, которые не только хорошо играют, но и стремятся остаться в «Сосьедаде», демонстрируют верность клубу, а не воспринимают его как трамплин».  

Телеграм-канал Дениса Романцова

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Евгений Одиноков, Виталий Тимкив, Алексей Филиппов

11 комментариев

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no_one_perfect
Удачи Асьеру Закариану)
+10
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Илья Малышев
Мы не знали Арсена до этого лета…
Мы играли без русских почти двадцать лет
И наконец подписали хавбека Динамо
Мы после этой покупки в предвкушении побед)
+2
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Demedieu
Успехов, Захаряну! Надеюсь его примеру последуют другие молодые российские игроки (Пиняев, Тюкавин) и уедут в хорошие чемпионаты.
+1
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Andrey Yaroslavtsev
Зажги, Арсен!
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Несусветный Папаша
всегда почему-то нравились эти непонятные баскские имена: Горка, Иньиго, Гаиска, Икер и т.п.
+1
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Игорь Васильев
Остаётся пожелать Арсену оправдать ожидания испанцев
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Кацап ФКДМ
не посрами великую школу Динамо, удачи будем за тобой смотреть и следить за твоими успехами в новой команде, вперёд только вперёд!!! ✊✊✊
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Жги!
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Алексей
Гризман влюбился еще пару лет назад в Арсена, писал в инсту даже. Может встретятся в ближайшее время
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red blue Tyumen’
Надеюсь у Захи все получится ✊🏻
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Венер Кучербаев
Ответ Илья Малышев
Мы не знали Арсена до этого лета… Мы играли без русских почти двадцать лет И наконец подписали хавбека Динамо Мы после этой покупки в предвкушении побед)
...и наше сердце остановилось
наше сердце замерло...
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