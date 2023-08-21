11 комментариев

От Грозного до Сан-Себастьяна за 2,5 года.

«Узнал, что впервые буду в стартовом составе, на прогулке в Грозном перед матчем с «Ахматом», – вспоминал Арсен. – Ко мне подошел Сандро Шварц: «Я тебе скажу, но ты не офигей. Сегодня ты в составе».

28 февраля 2021-го Захарян забил победный «Ахмату», а уже через полтора месяца воспитанник «Сосьедада» Антуан Гризманн купил карточку Арсена в самой популярной футбольной фэнтези-игре на основе технологии блокчейн Sorare.

Под твитом о покупке карточки «Динамо» написало: «Разумный выбор! Видно, что вы хорошо разбираетесь в футболе». Гризманн ответил довольным эмодзи.

К тому моменту Арсен уже стал самым молодым автором гола в истории финальных турниров молодежных Евро, забив Исландии в возрасте 17 лет 9 месяцев и 27 дней. Захарян на полтора месяца превзошел атакующего полузащитника «Андерлехта» Яри Версхарена, забившего за Бельгию U21 на Евро-2019.

Интересно, что первое конкретное зарубежное предложение весной 2021-го прилетело Захаряну как раз из Бельгии.

«Это был «Брюгге», – признался Арсен. – Мы обсуждали с агентом это, и вроде контракт уже прислали. Это от меня бы зависело, хочу уходить или нет. Но хотелось в «Динамо» остаться, и хорошо, что так получилось».

До подписания нового контракта с «Динамо» в конце 2021-го Арсен получал 30 тысяч рублей в месяц. После – зарплата выросла до 420 тысяч евро в год. Арсен говорил, что после продления купил отцу и брату по машине, а также снял родителям новую квартиру.

Летом 2022-го Захарян признался, что через год мечтает переехать в один из ведущих клубов Ла Лиги

Дальше Захарян пропустил взрослый Евро из-за ангины, дебютировал в сборной Карпина и в первом полном сезоне с «Динамо» набрал 9+9 по системе гол+пас. За несколько дней до гола «Спартаку» в финале Кубка-2022 Захарян сказал:

«В моральном плане готов играть в Европе, но физически пытаюсь еще наверстать, стараюсь набрать в мышечной массе, чтобы быть к этому готовым. Играть хотелось бы в испанской лиге».

Через пару недель Захарян подтвердил, что весной 2022-го получил предложение из «Барсы»: «Да, это правда. Была конкретика, мои агенты общались с клубом. Но в итоге не срослось. Не знаю, почему. Где буду через год? Если помечтать — в Испании, в одном из ведущих клубов Ла Лиги».

Тогда же Арсен опроверг, что болел за «Барсу» в детстве и признался, что фанател от Криштиану: «Я как-то посмотрел матч с ним, и он меня сразу поразил своей игрой, финтами, скоростью. До сих пор за ним слежу. Он мне нравится и как футболист, и как человек.

Это серьезный профессионал, который тренируется каждый день. Мне нравится его уверенность в том, что он лучший, его наглость. Хотелось бы когда-нибудь сыграть против Криштиану».

Осенью 2022-го, через несколько месяцев после срыва трансфера в «Челси», об интересе к Захаряну «Реал Сосьедада» сообщил Константин Генич: «Был конкретный интерес от клуба. Но не сложилось, как и с Бариновым. Им было рекомендовано не рассматривать российских футболистов».

Захарян – 6-й по величине трансфер в истории «Сосьедада»

19 августа 2023-го «Реал Сосьедад» подтвердил трансфер Захаряна – за 13 миллионов евро. Больше клуб из Сан-Себастьяна платил только за пятерых – Карлоса Велу (14), Браиса Мендеса (14), Александера Исака (15), Асьера Ильярраменди (16) и Умара Садика (20).

В конце сезона-2019/20 Браис Мендес провел 7 матчей за «Сельту» с Федором Смоловым, который в начале лета фиксировал регресс Арсена после 5+10 в сезоне-2022/23, а на днях сказал: «Собираюсь написать Мендесу, чтобы Арсена тепло приняли в коллективе, поддержали».

Также после объявления о 6-летнем контракта Арсена с «Сосьедадом» я расспросил трех журналистов из Сан-Себастьяна о первых днях Захаряна в провинции Гипускоа.

«В субботу он приходил на матч с «Сельтой», и болельщики активно фотографировались с ним и брали автографы, – рассказал Энеко Пикавеа, автор первого ютуб-канала о «Реал Сосьедаде» Noventa F.C. – В Сан-Себастьяне неделю предвкушали этот трансфер, так что очень рады его видеть.

Я с нетерпением жду начала его выступлений за «Реал Сосьедад». Надеюсь, он даст нам хотя бы половину того, что дал Валерий Карпин, с которым мы были вторыми в Ла Лиге-2002/2003. Мы будем довольны, если он заиграет хотя бы так же хорошо, как Дмитрий Хохлов».

«Выходя со стадиона после подписания контракта, он смотрел в телефоне «Динамо» – ЦСКА»

«Первые дни Арсена в Сан-Себастьяне прошли очень насыщенно, – говорит журналист Noticias de Gipuzkoa Микель Рекальде. – В субботу он прошел медосмотр и подписал контракт, а в воскресенье уже провел первую тренировку с «Сосьедадом».

На матче с «Сельтой» Арсен действительно никому не отказывал в фото, но перед этим, когда он выходил со стадиона после подписания контракта, у касс стояла очередь болельщиков, и его почти никто не узнал. Кстати, интересно, что, покидая «Аноэту», он смотрел в телефоне матч «Динамо» – ЦСКА.

Арсен – отличная ставка для настоящего и будущего «Сосьедада», чтобы заполнить пробел, образовавшийся после ухода Давида Сильвы, но не чтобы заменить его – это невозможно.

Валерий Карпин вошел в историю «Сосьедада» как игрок с одним из самых сильных характеров, это настоящая легенда клуба. Посмотрим, что получится у Захаряна. У Арсена большое будущее, но он должен понимать, что от него ждут немедленной пользы на поле – он воспринимается как одна из новых звезд «Сосьедада».

Помочь ему должно то, что «Реал» хорошо работает с молодежью, а тренер Иманоль Альгуасиль умеет раскрывать лучшие качества игрока».

«У нас ценятся футболисты, которые демонстрируют верность клубу, а не воспринимают его как трамплин»

Сооснователь медиа о «Сосьедаде» One Club 1909 Саму Валькарсель признался: «Мы не знали Арсена до этого лета, потому что за российской Премьер-лигой в Испании почти не следят. Но мы слышали: он был близок к трансферу в большие клубы вроде «Челси», что говорит о его большом потенциале.

Потом я почитал о нем, посмотрел фрагменты его игры, и он оставил приятное ощущение перспективного игрока с очень яркими моментами на уровне РПЛ.

Фанаты «Реала» очень заинтригованы этим трансфером. В Сан-Себастьяне любят футболистов такого профиля: творческих, с нестандартным игровым мышлением.

Болельщики с нетерпением ждут его премьеры в Ла Лиге – ожидается, что она состоится в матче третьего тура с «Лас-Пальмасом». Здесь Захаряна уже прозвали Асьером из-за сходства его имени с одним из самых популярных имен в нашей провинции».

Карпин? Захаряну придется очень-очень постараться, что оставить в Сан-Себастьяне такой же след, как Валерий. Все-таки память о Карпине и втором месте-2003 здесь неизгладима.

Добавлю, что у нас ценятся футболисты, которые не только хорошо играют, но и стремятся остаться в «Сосьедаде», демонстрируют верность клубу, а не воспринимают его как трамплин».

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Евгений Одиноков, Виталий Тимкив, Алексей Филиппов