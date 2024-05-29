37 сэйвов Шестеркина не помогли «Рейнджерс»: в овертайме его подставили партнеры

2-2 в финале Востока.

«Флорида» выиграла у «Рейнджерс» (3:2 ОТ) и сравняла счет в финальной серии Запада (2-2).

Бобровский – вторая звезда: сделал голевую передачу (!) и сэйв на миллион

Судьба матча решилась на второй минуте овертайма. «Пантерс» эффектно и оперативно (всего за 13 секунд) реализовали большинство – победная шайба на счету Сэма Райнхарта.

Невольным соучастником гола оказался Блэйк Уилер – именно он оставил команду вчетвером. 37-летний нападающий нарушил правила, не догнав соперника после обреза Мики Зибанежада в чужой зоне. Уилер сыграл впервые за 3,5 месяца – все это время он восстанавливался после травмы. Ветеран провел на площадке менее 10 минут.

Еще один возрастной игрок, 35-летний Сергей Бобровский, был признан второй звездой матча, хотя отразил всего 21 бросок. Самый сильный ход Бобровского в четвертой игре серии – сэйв в конце стартового периода. Голкипер краем плеча вытащил шайбу из ближней девятки и – что не менее важно – успел вовремя пригнуться. Если бы джерси «Флориды» были чуть тоньше, спасения не случилось бы?

Вдобавок Сергей отметился непрофильным действием: на 28-й минуте записался в ассистенты – остановил шайбу за воротами, после чего Сэм Беннетт ушел в мощный индивидуальный прорыв с неудобным броском и точным добиванием.

Бобровский одержал 17-ю победу в овертаймах матчей плей-офф; теперь он четвертый вратарь в истории НХЛ по этому показателю. Сергей обогнал Мартина Бродера и Билли Смита. Выше остались лишь легенды: Патрик Руа (40), Эд Белфор (22) и Грант Фюр (32).

Лучший матч Шестеркина в ПО-2024 – собрал коллекцию из 37 сэйвов

Третья звезда матча и первая причина, почему «Рейнджерс» дожили до овертайма, – Игорь Шестеркин. Российский вратарь отразил 37 бросков – максимальная нагрузка в этой серии. Шестеркин был одинаково эффективен в ближнем бою и на дальних подступах к воротам.

В списке достижений Шестеркина – два нейтрализованных выхода 1 в 0 , элегантное спасение ловушкой и несколько отбитых бросков в упор.

На экваторе второго периода Игорь не устоял перед теннисным ударом Картера Верхэге. Но на старте третьего отрезка «Рейнджерс» ответили еще более изощренно. Адам Фокс эстетски заложил вертушку и нашел Алексиса Лафреньера на дальней штанге. Первый номер драфта-2020 забил – пусть и не с первой попытки.

В истории «Рейнджерс» Лафреньер – лишь пятый игрок до 23 лет с 7 голами за один плей-офф. Те времена, когда Алексиса было модно ругать, прошли безвозвратно. 22-летний канадец делит второе место среди снайперов команды в Кубке Стэнли и идет четвертым среди бомбардиров (13 очков в 14 матчах).

На один балл больше у Артемия Панарина. В четвертой игре нападающий оформил ассистентский дубль. В третьем периоде Панарин помог Лафреньеру, а в первом вывел на бросок Винсента Трочека. Так «Рейнджерс» впервые в серии использовали большинство – понадобилось 9 попыток.

Вместе с новыми сюжетными поворотами нарастает и общий накал противостояния. В результате одной из стычек зрители получили неожиданный сувенир: Крис Крайдер вырвал капу у Мэттью Ткачака и выбросил ее на трибуну.

Но, кажется, в этой паре будут биться, даже если останутся без коньков.