Антон Форсберг и Улльмарк с шатаутами, Кутюрье с 2+1 – звезды дня в НХЛ
Подведены итоги очередного игрового дня в НХЛ.
Третья звезда – капитан «Филадельфии» Шон Кутюрье с 3 (2+1) очками в матче с «Виннипегом» (7:1).
Вторая звезда – вратарь «Оттавы» Линус Улльмарк, засушивший «Айлендерс» (3:0) при 23 отраженных бросках.
Первая звезда – вратарь «Лос-Анджелеса» Антон Форсберг, засушивший «Эдмонтон» (1:0) при 27 сэйвах.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
1 комментарий
Короче, оттавские шведы сегодня блистали в раме)
