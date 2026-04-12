Денвер в 11-й раз выиграл чемпионат NCAA и обновил рекорд по титулам. Лучшим игроком плей-офф стал 20-летний вратарь Хикс, его не драфтовали в НХЛ

Денвер в 11-й раз выиграл чемпионат NCAA и обновил рекорд по титулам.

Университет Денвера выиграл национальный студенческий чемпионат США, одержав победу над Висконсином в финале (2:1).

Автором победной шайбы стал 21-летний форвард Кайл Чижовски. Лучшим игроком плей-офф был признан 20-летний вратарь денверцев Джонни Хикс (178 см, 73 кг).

Оба игрока не были задрафтованы клубами НХЛ . В прошлом сезоне хоккеисты выступали за клубы Канадской хоккейной лиги и воспользовались возможностью перейти в NCAA , открывшейся перед прошлым сезоном (ранее игроки с опытом в CHL не допускались).

Для Денвера это 11-й национальный титул в NCAA (обновление рекорда) и 4-й – за последние 10 сезонов. К победам в 2017, 2022, 2024 и 2026 году команду привел тренер Дэвид Карл.