Росси забил «Сан-Хосе», когда не успевший за шайбой Аскаров начал валить ворота на лед. Гол «Ванкувера» был засчитан
Марко Росси забил «Сан-Хосе», когда Ярослав Аскаров начал валить ворота на лед.
Форвард «Ванкувера» Марко Росси забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (4:3 Б).
Австриец сравнял счет во втором периоде, поразив ворота, которые не успевший до этого к шайбе вратарь «Шаркс» Ярослав Аскаров начал валить на лед, зацепившись за них. Гол был засчитан, россиянина за это не наказали.
Сегодня голкипер отразил 38 бросков из 41 (92,7%). В серии буллитов из 6 бросков он пропустил дважды и отразил 3 попытки игроков «Кэнакс» (еще один промахнулся).
В 46 играх в текущем сезоне Аскаров (21-19-4, еще 2 неполных матча без исхода) отражает 88,5% бросков при полезности 3,60.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Очень неудачный рикошет от борта получился
В планах этого не было