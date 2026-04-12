Росси забил «Сан-Хосе», когда не успевший за шайбой Аскаров начал валить ворота на лед. Гол «Ванкувера» был засчитан

Марко Росси забил «Сан-Хосе», когда Ярослав Аскаров начал валить ворота на лед.

Форвард «Ванкувера » Марко Росси забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе » (4:3 Б).

Австриец сравнял счет во втором периоде, поразив ворота, которые не успевший до этого к шайбе вратарь «Шаркс» Ярослав Аскаров начал валить на лед, зацепившись за них. Гол был засчитан, россиянина за это не наказали.

Сегодня голкипер отразил 38 бросков из 41 (92,7%). В серии буллитов из 6 бросков он пропустил дважды и отразил 3 попытки игроков «Кэнакс» (еще один промахнулся).

В 46 играх в текущем сезоне Аскаров (21-19-4, еще 2 неполных матча без исхода) отражает 88,5% бросков при полезности 3,60.