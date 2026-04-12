Ларкин о 10-м подряд невыходе «Детройта» в плей-офф: «Сейчас нам очень тяжело. Я в максимально возможном унынии, в каком только могу быть»
Капитан «Детройта» Дилан Ларкин высказался о 10-м подряд невыходе «Детройта» в плей-офф НХЛ после поражения от «Нью-Джерси» (3:5) в регулярном чемпионате.
«Трудно с этим смириться. Наши болельщики великолепны. У них есть страсть, они небезразличны. Они ждут успехов.
У команды были замечательные сезоны, и они хотят, чтобы мы вернулись к тому уровню. Они ждут этого от нас. Сейчас нам очень тяжело.
Мы расстроены. Я в максимально возможном унынии, в каком только могу быть», – сказал Ларкин.
«Детройт» не вышел в плей-офф в 10-й раз подряд, при Айзермане на посту генменеджера – в 7-й. У команды 6 поражений в 8 последних матчах
Когда Овечкин завершит карьеру?4705 голосов
Сейчас, уже пора
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»
В 2027-м, после сезона в «Динамо»
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Бучельников ещё себя никак не показал в НХЛ, чтобы слёзы о нём лить
Фолк хотя бы желание показывал выходить и побеждать, не виноват он, что команда в целом в марте решила в очередной раз плов слить
Дед спёкся, а Гибсон устал лютого отрезка с победами. Плюсом его сезон тоже можно поделить на три части, тяжёлый вход в сезон, где меньше 5 не пропускал в каждом матче, потом что-то типа 18-2 у него было, когда задержались на первом месте в дивизионе, и под конец тоже не выручал там где надо было. В следующем сезоне от конкуренции с Коссой можем выиграть
Единственный игрок, к которому у меня нет претензий по сезону и которого жалко больше всех, это Котяра. Вот за кого обидно
Изю не кикнут так или иначе, слишком хорошие отношения с Иличем
Открываю общую таблицу Востока: Филли 80 матчей - 94 очка. Детройт 80 матчей - 91. Два матча летчики проигрывают, два Детройт забирает. По итогу у тех остается 94, у Детройта 95… не так???