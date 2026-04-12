  • Ларкин о 10-м подряд невыходе «Детройта» в плей-офф: «Сейчас нам очень тяжело. Я в максимально возможном унынии, в каком только могу быть»
Капитан «Детройта» Дилан Ларкин высказался о 10-м подряд невыходе «Детройта» в плей-офф НХЛ после поражения от «Нью-Джерси» (3:5) в регулярном чемпионате. 

«Трудно с этим смириться. Наши болельщики великолепны. У них есть страсть, они небезразличны. Они ждут успехов. 

У команды были замечательные сезоны, и они хотят, чтобы мы вернулись к тому уровню. Они ждут этого от нас. Сейчас нам очень тяжело. 

Мы расстроены. Я в максимально возможном унынии, в каком только могу быть», – сказал Ларкин. 

«Детройт» не вышел в плей-офф в 10-й раз подряд, при Айзермане на посту генменеджера – в 7-й. У команды 6 поражений в 8 последних матчах

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
К Дилану вопросов нет, как и к вратарской линии в этом сезоне. Но сколько можно не обращать внимания на дырявую защиту, я понять не могу. Почему нет забивных форвардов? Чем вообще занят Айзерман я не понимаю. Обмены все ужасные. Люди не нужные приходят в команду и просто протирают лавку. Еще и Бучельникова отдали на две помойки старые какие то. Взяли одного мешка 2 гола за 15 игр и другого, чтобы зарплату ему платить. Зачем? Не понятно. Уже невозможно это позорище с рук спускать. Правильно болельщики освистали этих бездарей! Как можно отдавать все матчи прямым конкурентам и тем кому уже все равно вообще. Гниль какая то
Ответ Maluma Amulam
К Дилану каждый год вопросы есть по менталке и к его капитанству,, о чем вы?
Бучельников ещё себя никак не показал в НХЛ, чтобы слёзы о нём лить
Фолк хотя бы желание показывал выходить и побеждать, не виноват он, что команда в целом в марте решила в очередной раз плов слить
Дед спёкся, а Гибсон устал лютого отрезка с победами. Плюсом его сезон тоже можно поделить на три части, тяжёлый вход в сезон, где меньше 5 не пропускал в каждом матче, потом что-то типа 18-2 у него было, когда задержались на первом месте в дивизионе, и под конец тоже не выручал там где надо было. В следующем сезоне от конкуренции с Коссой можем выиграть
Единственный игрок, к которому у меня нет претензий по сезону и которого жалко больше всех, это Котяра. Вот за кого обидно
Изю не кикнут так или иначе, слишком хорошие отношения с Иличем
Ответ Maluma Amulam
Фолк неплохо вошел в состав, и он нужен для следующего сезона. Обмен не так плох, так как перспективы Бучельникова туманны. Драфт-пик незащищен -- вот это действительно минус, но в остальном сейчас защитник нужнее проспекта, ибо есть АСП, которому нужен подобный ментор.
Дилан хотя бы очки набирает. А без очков не будет результата. Остальные просто тени. Блэшила раньше менять надо было. Ну, в целом уже нет смысла рассуждать. Согласен с тобой. Жалко Детройт просто
Ответ Maluma Amulam
Нам ничего не остаётся, кроме как в очередной раз терпеть эту херню и верить в команду))
Ответ melwood- lfc
Верили всем блогом по "Детройту", только пока не помогает :)
А как начинал - в дебютном сезоне забил свою первую шайбу в НХЛ в плэйофф, до сих пор последняя...
Ларкин конечно не такой крутой капитан, каким был Стив, но справедливости ради скажу, что пока в команде не появилась русская пятёрка и шведы, Детройт особо не блистал. А нынешний состав просто обнять и плакать.
Ответ Дмитрий Травницкий
Отнюдь. При Хоу КС брал
Ответ Splin
Он про 90е
У меня вопросов к капитану как к игроку никаких. Есть вопросы только к лидерским качествам и тому, что происходит за кулисами.
Ответ S@int
нужен новый пост в "крылатом колесе", там надо всем активным товарищам подключиться и обсудить сложившуюся ситуацию))
Все никак не могу разобраться, почему они уже не вышли?
Открываю общую таблицу Востока: Филли 80 матчей - 94 очка. Детройт 80 матчей - 91. Два матча летчики проигрывают, два Детройт забирает. По итогу у тех остается 94, у Детройта 95… не так???
Ответ Chernoy
Потому что они в другом дивизионе
«Детройт» не вышел в плей-офф в 10-й раз подряд, при Айзермане на посту генменеджера – в 7-й. У команды 6 поражений в 8 последних матчах
12 апреля, 02:12
