Ларкин о 10-м подряд невыходе «Детройта» в плей-офф: «Сейчас нам очень тяжело. Я в максимально возможном унынии, в каком только могу быть»

Дилан Ларкин о 10-м невыходе «Детройта» в плей-офф: я в максимальном унынии.

Капитан «Детройта » Дилан Ларкин высказался о 10-м подряд невыходе «Детройта» в плей-офф НХЛ после поражения от «Нью-Джерси» (3:5) в регулярном чемпионате.

«Трудно с этим смириться. Наши болельщики великолепны. У них есть страсть, они небезразличны. Они ждут успехов.

У команды были замечательные сезоны, и они хотят, чтобы мы вернулись к тому уровню. Они ждут этого от нас. Сейчас нам очень тяжело.

Мы расстроены. Я в максимально возможном унынии, в каком только могу быть», – сказал Ларкин.

«Детройт» не вышел в плей-офф в 10-й раз подряд, при Айзермане на посту генменеджера – в 7-й. У команды 6 поражений в 8 последних матчах