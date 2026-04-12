«Колорадо» подписал Ти Джея Хьюза на один год. У 24-летнего форварда 57 очков в 40 играх в NCAA (2-й результат в сезоне), он не был задрафтован в НХЛ

«Колорадо» подписал 2-го бомбардира NCAA Ти Джея Хьюза на один год.

Соглашение вступит в силу со следующего сезона. В концовке текущего 24-летний игрок присоединится к фарм-клубу «Эвеланш» в АХЛ – «Колорадо Иглс » – на условиях пробного соглашения.

Хьюз не был задрафтован в НХЛ , поэтому был для лиги свободным агентом.

Он отыграл 4 сезона в NCAA за университет Мичигана. В этом сезоне он стал вторым бомбардиром студенческого чемпионата, набрав 57 (22+35) очков в 40 играх.