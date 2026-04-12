«Колорадо» подписал Ти Джея Хьюза на один год. У 24-летнего форварда 57 очков в 40 играх в NCAA (2-й результат в сезоне), он не был задрафтован в НХЛ
«Колорадо» объявил о подписании однолетнего контракта новичка с форвардом Ти Джеем Хьюзом.
Соглашение вступит в силу со следующего сезона. В концовке текущего 24-летний игрок присоединится к фарм-клубу «Эвеланш» в АХЛ – «Колорадо Иглс» – на условиях пробного соглашения.
Хьюз не был задрафтован в НХЛ, поэтому был для лиги свободным агентом.
Он отыграл 4 сезона в NCAA за университет Мичигана. В этом сезоне он стал вторым бомбардиром студенческого чемпионата, набрав 57 (22+35) очков в 40 играх.
Когда Овечкин завершит карьеру?4705 голосов
Сейчас, уже пора
В 2027-м, после сезона в «Вашингтоне»
В 2027-м, после сезона в «Динамо»
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Колорадо»
Учитывая, что с собственными проспектами совсем все плохо, посмотрим на данного игрока
Сколько же в Америке Педро(Хьюзов)?
Думаю, если встретишь какого-нить Хьюза - можно подписывать не глядя.:)))
В каждую команду по Хьюзу) все драфты отданы, приходится искать новичков таким образом.
