У Кузнецова – первый гол в плей-офф-2024. Даже после победы он недоволен «Каролиной»

Что стряслось?

«Каролина» победила «Айлендерс» (3:1) в стартовом матче серии и всего плей-офф НХЛ. Евгений Кузнецов набрал 2 (1+1) очка и был признан главной звездой встречи.

Гол Кузнецова: хитрый бросок + классическая «птичка»

Кузнецов стал автором первого гола в розыгрыше Кубка Стэнли-2024. Через полторы минуты после стартового вбрасывания форвард реализовал большинство – сместился от центра к «усам» и бросил, пока мимо вратаря проезжал партнер. На реализацию лишнего у «Харрикейнс» ушло 12 секунд.

«Обычно я пасую из этой позиции. Но тут увидел, что никто на меня не катит, и решил бросить. Вышло хорошо», – так Кузнецов описал эпизод в перерыве.

А вот отмечая успех, Кузнецов остался верен себе: показал классическую птичку, разведя руки в стороны аки крылья. Редкий случай, когда нападающий исполнил фирменный жест в статике. Традиционное празднование с Кузнецовым разделил Мартин Нечас – по амплитуде движений получилось не сильно хуже оригинала: 6 недель Кузнецова после обмена из «Вашингтона» не прошли для «Каролины» в пустую.

Начало третьего периода доказало этот тезис еще раз: Кузнецов добавил к голу результативную передачу – набросил от синей линии, и шайба через комбинацию из подставления и добивания юркнула в ворота.

До этого момента счет был равным, а положение «Каролины» – шатким. «Айлендерс» отыграли гол Кузнецова еще в середине первого периода, а затем взяли игру под контроль. Нью-йоркцы изобретательно контратаковали, чуть реже – нападали позиционно. В результате на экваторе основного времени они вели по броскам в створ 15:10, а к концу второго периода – 21:13.

Еще один герой матча – 34-летний вратарь «Каролины». Полгода назад он едва не закончил с хоккеем

Третий отрезок стартовал с суперспасения Фредерика Андерсена – голкипер вытащил бросок из положения сидя.

История Андерсена – сюжет для драмы. В ноябре 34-летний вратарь попал в список травмированных из-за проблем со свертываемостью крови. Карьера вратаря оказалась в зоне риска – как и качество его дальнейшей жизни. Но 8 марта Андерсен вернулся на лед – камбэк получился триумфальным: голкипер сыграл 11 матчей и одержал 10 побед, в том числе три «сухих». Первая встреча с «Айлендерс» в плей-офф дала лучшие показатели в сезоне – 33 сэйва и 97,1% отраженных бросков.

Место в противоположных воротах занял Семен Варламов. 35-летний голкипер сыграл в плей-офф впервые с 2021 года. Варламов отразил 23 из 25 бросков – ни в одной из двух пропущенных шайб его вина не очевидна.

Само появление Семена в старте не удивительно. Российский ветеран обрел второе дыхание после прихода Патрика Руа на должность главного тренера. Варламов сохранял стабильность во все времена, но во второй части регулярки добился большего – переиграл Илью Сорокина, претендента на «Везина Трофи» в двух последних сезонах.

Из-за несовершенной планировки стадиона «Каролины» изменившийся статус Сорокина получил исчерпывающую визуальную метафору. Вратарю не хватило места рядом со скамейкой запасных, поэтому за игрой он наблюдал в стороне от команды, за стеклом у одного из углов площадки.

Пожалуй, самый угнетающий момент, который Сорокин увидел из первого ряда – промах Кайла Палмиери. За 7 минут до конца он угрожающе вывалился на пятак, но не докрутил шайбу в сетку. Андерсен работал без клюшки и полностью открыл дальний угол. Подобных по остроте моментов у «Айлендерс» больше не было.

«Каролина», которую многие хоккейные люди считают одним из сильнейших претендентов на кубок, вошла в плей-офф с победы в напряженном матче. Но содержание игры вызывает настороженность – в первую очередь у Кузнецова. «То, что мы показали сегодня, неприемлемо, – сказал Евгений в послематчевом интервью. – Мы знаем, что можем лучше, и к следующей игре должны исправиться». Удастся ли – увидим в 2:30 вторника по московскому времени.

Фото: eastnews.ru /GRANT HALVERSON