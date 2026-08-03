Елесин о чемпионстве «Локомотива»: «Ярославцы всегда славились характером, мы помним историю и сделаем все, чтобы выиграть еще»

Елесин о чемпионстве «Локомотива»: ярославцы всегда славились характером.

Капитан «Локомот ива» Александр Елесин высказался на церемонии в честь победы клуба в финале Кубка Гагарина.

2 августа в Ярославле прошла церемония чествования «Локомотива» и «Локо».

21 мая «Локомотив» победил «Ак Барс» (3:2) в шестом матче и со счетом 4-2 выиграл финальную серию Кубка Гагарина – 2026. Клуб выиграл трофей во втором сезоне подряд.

«Ярославцы всегда славились характером, мы помним историю и сделаем все, чтобы выиграть еще», – сказал Елесин.