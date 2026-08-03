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  4. Панин о переходе Шипачева в «Салават»: «Я с Вадиком очень много общался. Первый раз меня столько спрашивали про Уфу, Башкирию, болельщиков, дороги, садики, социалку»

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Панин о переходе Шипачева в «Салават»: «Я с Вадиком очень много общался. Первый раз меня столько спрашивали про Уфу, Башкирию, болельщиков, дороги, садики, социалку»
Григорий Панин высказался о переходе Вадима Шипачева в «Салават».

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин высказался о переходе форварда Вадима Шипачева в уфимскую команду.

– Какую роль вы сыграли в приходе в команду Вадима Шупачева?

– Не знаю, какую роль я сыграл, но я с Вадиком очень много общался. То есть не то что я Вадику звонил, а Вадик звонил мне. Он очень много спрашивал.

Наверное, первый раз меня столько спрашивали про Уфу, про Башкирию, про болельщиков, про дороги, про садики, про социалку. Я уже не говорю про внутреннюю команду, вплоть до тренировок.

У него такой профессиональный подход, он как будто мне новые направления, когда ты куда-то переходишь, открыл. Что вообще важно для игрока, для человека, когда он переходит в другую команду.

Я с Вадиком много общался. А решение-то за ним в любом случае.

– А как вы узнали о том, что все-таки стороны договорились? Вам Вадим рассказал или из клуба?

– Мы как раз с ним в процессе общались, и он говорил, что какие-то осталось моменты обсудить, и он уже будет принимать решение.

По ходу нашего разговора я понял, когда человек очень серьезно интересуется мелочами, спецификой, бытом, он уже одной ногой на полпути в команду.

– Но вы порадовались?

– Ну, конечно, порадовались. У нас такой мастер. Это очень большой плюс для команды – иметь такого игрока, как Вадик – сказал Панин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: канал «Роман с Хоккеем» в YouTube
logoГригорий Панин
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Комментарии

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Вадик много интересовался мелочами, но главным вопросом был - Гриша, ты когда уйдёшь то из команды?
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