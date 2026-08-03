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  4. Панин о Кузнецове: «Есть качества, которые чуть-чуть ему мешают закрепиться на том уровне, который есть. Я хотел бы, чтобы он остался, но с корректировкой его роли в команде»

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Панин о Кузнецове: «Есть качества, которые чуть-чуть ему мешают закрепиться на том уровне, который есть. Я хотел бы, чтобы он остался, но с корректировкой его роли в команде»
Григорий Панин высказался об уходе Евгения Кузнецова из «Салавата».

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин высказался об уходе форварда Евгения Кузнецова из клуба.

– Под каждое видео с Евгением Кузнецовым приходят болельщики «Салавата». Я не говорю, что это общая позиция, но я знаю много людей, которые говорят: «Как же так? Есть ли шанс, что Кузнецов все-таки останется?» У вас за тот отрезок, который он был в Уфе, какое мнение? Хотели, чтобы он остался? 

– Жека – народный пацан. Если взять его человеческие качества, взять его, наверное, какую-то медийную определенную активность, он офигенный пацан в коллективе, и на площадке в нужные моменты он может включиться.

Есть качества, наверное, которые чуть-чуть ему мешают закрепиться прямо конкретно на том уровне, который есть. Но вообще такой хоккеист, как Женя, всегда вносит положительную лепту.

И если конкретно говорить, хотел бы я, чтобы он остался, – да, наверное, я хотел бы, чтобы он остался. Но, опять же, это с корректировкой его роли в команде. Она значительная, она непростая, но, я думаю, он парень уже взрослый и понимает, что ему нужно делать, что не нужно делать.

А так, конечно, я всегда за таких позитивных ребят, которые могут передать молодым свой опыт, – сказал Панин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: канал «Роман с Хоккеем» в YouTube
logoЕвгений Кузнецов
logoСалават Юлаев
logoКХЛ
logoГригорий Панин

Комментарии

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Простыми словами : парень хороший , но расдолбай
Кузя на расслабоне играет и не париться правда сейчас даже в КХЛ на чистом мастерстве не поиграешь.
Если бы эти качества были чуть-чуть, он бы играл в НХЛ, этих качеств столько, что его не хочет ни одна команда КХЛ!
Этому "народному пацану" не бухать бы...
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