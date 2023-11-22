😢 НХЛ готовит турнир сборных, у которого нет названия. Россия – мимо

НХЛ близка к тому, чтобы окончательно решить вопрос с турниром сборных. Россию не допустят, утверждает журналист Эллиотт Фридман.

Предстоящий турнир – не Кубок мира. Название еще не придумали, а сыграют только четыре команды

Исчерпывающей информации по-прежнему нет; известно лишь, что турнир запланирован на февраль 2025 года. Фридман говорит, что игры займут одну неделю и НХЛ прервет регулярный чемпионат.

Скорее всего, титул разыграют четыре сборные – Канады, США, Швеции и Финляндии. К такому варианту склоняется Фридман; на нем же настаивают инсайдеры ESPN. Если к этой четверке никто не присоединится, то возможны два формата:

● команды проведут все матчи в Северной Америке;

● европейцы встретятся друг с другом в Европе, североамериканцы – в Северной Америке; полуфиналы и финал сыграют на востоке США.

По данным ESPN, турнир получит новое название – не Кубок мира. Ключевая задача НХЛ – организовать любой турнир сборных перед Олимпиадой-2026. Но лига не отказывается от идеи Кубка мира насовсем – планирует этот турнир на 2028 год.

«Мы хотели бы регулярно чередовать Олимпийские игры и Кубок мира раз в два года, – сказал вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли. – Это, очевидно, предполагает наличие соглашения о поездке в Милан [на Игры-2026], работа над этим все еще продолжается. Все стороны едины в том, что касается попыток воплотить это в жизнь, поэтому, надеюсь, в ближайшие пару месяцев у нас будет хорошее понимание, в каком положении мы находимся».

Хоккейным турниром-2025 занимается только НХЛ. Международная федерация не имеет к нему никакого отношения, заявил глава ИИХФ Люк Тардиф.

А что со сборной России? Вообще нет вариантов?

Похоже, что именно так.

Глава профсоюза НХЛ Марти Уолш намекнул, что некоторые страны категорически против участия России. «Есть другие [хоккейные] федерации, которые не позволяют другим игрокам участвовать в турнире. Я представляю всех [игроков]. Я поддержу ребят [из России]. Это действительно сложная ситуация. Думаешь о том, чтобы попытаться отделить спорт от того, что происходит в мире, но сейчас это действительно сложно», – сказал Уолш.

Функционер скептически оценивает шансы сборной России и на миланскую Олимпиаду: «Я надеюсь, что в 2026 году мир окажется другим. Но мы не знаем, что произойдет. Есть большая вероятность, что мир не изменится».

НХЛ готовилась к Кубку мира в 2024-м. Турнир отменили из-за невозможности пригласить Россию

В начале 2022 года НХЛ и профсоюз игроков провели несколько консультаций по Кубку миру. Стороны планировали турнир на февраль-2024. Почти сразу стало известно, что среди участников не будет сборных Европы и молодых звезд Северной Америки – эти команды играли на последнем Кубке мира в сентябре 2016 года. НХЛ рассматривала в качестве участников 10 команд. До июня-2022 организаторы демонстрировали оптимизм. «Мы настроены на то, что сможем провести турнир в 2024 году несмотря ни на что, и с нетерпением этого ждем», – говорил Дэйли. Вице-комиссионер лиги не подтвердил, но и не исключил участия России. К сентябрю-2022 риторика изменилась. «Было бы очень обидно, если бы российские игроки, которые не сделали ничего плохого, не имели бы возможности участвовать в соревнованиях лучших из лучших. Мы хотели бы найти вариант, при котором этого не случится. Но реалии есть реалии», – высказался Дэйли.

Позднее лига изучала вариант, при котором Россия сыграла бы не под национальным флагом. Но европейские федерации выступили и против него. Петер Форсберг, вице-председатель Федерации хоккея Швеции и однофамилец известного экс-форварда НХЛ, заявил, что все хоккейные федерации Европы «не могут играть с российской командой в нынешней ситуации». В ноябре-2022 НХЛ на фоне всеобщих слухов официально подтвердила, что перенесла турнир. Пресс-релиз не содержал конкретной даты – в документе лишь выразили надежду на то, что Кубок мира проведут в феврале 2025 года. Дэйли признал, что причина переноса – ситуация на Украине и жесткая позиция МОК и ИИХФ по отношению к российским хоккеистам.

Несмотря на критику из Европы вице-комиссионер лиги настаивал: «Мы хотим, чтобы российские игроки НХЛ имели возможность участвовать в турнире, в котором участвуют лучшие, и мы не считаем справедливым возлагать на них ответственность за решения, принятые их правительством». Глава ИИХФ Люк Тардиф с момента объявления о переговорах по Кубку мира высказывался со сдержанным скепсисом. В мае-2023 Тардиф выступил резко: «[Кубок мира в феврале] невозможен, потому что нужно защитить чемпионат мира [в мае]. Мы не организуем чемпионаты мира в Северной Америке, потому что не хотим конкурировать с плей-офф НХЛ, и мы ожидаем такого же уважения к себе». НХЛ не изменила позицию и, кажется, вообще не заметила этой критической стрелы. В следующий раз лига упомянула о Кубке мира только сейчас, в ноябре-2023 – планы на февраль остались в силе.

Чем чревато участие сборной России?

Кубок мира с участием сборной России – максимально невероятное зрелище. Европейские федерации по-прежнему настроены непримиримо. Шведы обозначили позицию ранее; правительство Финляндии – в авангарде антироссийских санкций, и вряд ли хоккейная федерация с восторгом встретит игру с россиянами.

Если организаторы не допустят сборную России, то потеряют одну сборную. Если допустят, лишатся как минимум двух. Соответствующий прецедент уже создан. 5 октября УЕФА допустил до международных турниров юношеские сборные России U17 по футболу. Но через 5 дней отменил разбан: играть с Россией отказались 10 стран, среди них были Швеция и Финляндия. Шведы пошли дальше и объявили, что не пустят женскую сборную России на домашний чемпионат Европы-2024. Очевидно, что за полтора месяца общественно-политическая конъюнктура не изменилась, а значит нет причин надеяться на другую реакцию.

Впрочем, даже если каким-то чудом Россию допустят и никто не возмутится, то турнир не будет идеальным. Формат с четырьмя сборными отрезает от участия как минимум Чехию, Германию, Словакию и Швейцарию – у каждой из этих сборных есть достойные представители в НХЛ. Можно ли назвать турнир без Давида Пастрняка или Леона Драйзайтля турниром сильнейших?

Фридман сообщил, что альтернативная идея НХЛ – сыграть шестью сборными, но, по данным инсайдера, это не приоритетный вариант. На Кубке мира-2016 европейцы из небольших сборных сыграли в объединенной команде. Сейчас, говорит Фридман, такая опция не актуальна.

Кубок мира – что это за турнир?

НХЛ не впервые переносит Кубок мира. Лига вместе с профсоюзом игроков обсуждала возобновление турнира в 2008 году – договорились на 2011-й. Но ближе к намеченной дате все сорвалось. Разногласия по новому коллективному соглашению привели стороны к локауту – и Кубок мира предсказуемо ушел на периферию их внимания. Но турнир все же состоялся – в 2016 году. За кубок боролись 8 команд: сборные России, Канады, США, Финляндии, Швеции, Чехии, Европы и молодых звезд Северной Америки до 23 лет. Соперников поделили на две группы, внутри которых каждый сыграл с каждым. По две лучшие команды вышли в плей-офф.

Сборная России проиграла шведам (1:2), победила молодых североамериканцев (4:3) и финнов (3:0). В полуфинале команда Олега Знарка уступила Канаде (3:5). «Кленовые листья» выиграли и финал – он состоял из серии до двух побед. Канадцам хватило двух матчей – была повержена сборная Европы (3:2 и 2:1). До этого Кубок мира проводился дважды. В 1996 году Россия сошла с дистанции в полуфинале (2:5 от США); в 2004-м россияне уступили американцам в четвертьфинале (3:5). Кубок мира – предшественник Кубка Канады. Этот турнир также проводился с участием энхаэловцев. Впервые состоялся в 1976-м, в последний раз – в 1991-м. Канадцы взяли трофей четыре раза, в 1981-м победила сборная СССР.

Когда наши хоккеисты снова поборются за престижный международный трофей, не знает никто.

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко, Григорий Сысоев; East News/AP Photo/Abbie Parr; Gettyimages.ru/Martin Rose, Bruce Bennett; Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press