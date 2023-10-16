Шайбу, шайбу!
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Как же по-разному сыграли наши защитники в НХЛ! У Минтюкова первый гол, а Орлов схватил «–5»

Дмитрий Орлов Дмитрий Орлов
Каролина Каролина
Павел Минтюков
Анахайм Анахайм
Хоккей Хоккей

Это может показаться невероятной ошибкой, но нет, Дмитрий Орлов – действительно обладатель худшей полезности в новом сезоне НХЛ. У защитника «Каролины» – «-7» по итогам 3 матчей. Бо́льшую часть минусов (5) он заработал в игре с «Анахаймом» (3:6).

На показатели Орлова существенно повлияло решение тренера. На исходе основного времени Род Бринд′Амор дважды выпустил шестого полевого – и дважды риск не оправдался, а Дмитрий увидел оба гола в пустые ворота, находясь на площадке. 

В стандартных ситуациях и сам Орлов был далек от совершенства. Три результативные атаки «Анахайма» объединили однотипные ошибки защитника. Пытаясь отобрать шайбу, седьмой номер навязывал силовую борьбу, но проигрывал ее и терял позицию. 

Два хита Орлова все же достигли цели; еще он отдал передачу – правда, в большинстве, поэтому на +/- она никак не повлияла. Во втором матче подряд Дмитрий сыграл менее 16 минут, и после «Вашингтона», где он нередко проводил на льду 20+ минут, это выглядит необычно. 

На старте сезона Орлов играет в паре с 27-летним Энтони Деанджело, обладающим отличными атакующими навыками (93 очка по сумме 2 предыдущих сезонов), но в обороне не совсем эффективным («-27» в предыдущем сезоне). 

Дмитрий – самый дорогой защитник «Харрикейнз». В июле он подписал двухлетний контракт с кэпхитом $7,75 млн. 

Орлов может надолго запомнить этот день; другой российский защитник запомнит его навсегда. Один из промахов Орлова помог Павлу Минтюкову забить первый гол в НХЛ. 10-й номер драфта-2022 своевременно подключился к позиционной атаке и грамотно выбрал позицию, а все остальное сделали партнеры. 

Павел еще дважды угрожал чужим воротам, заблокировал три броска по своим и ушел в раздевалку с «+2» и в статусе третьей звезды матча. Для него это всего лишь второй матч в НХЛ, но его голевое достижение не сенсация. В прошлом сезоне Минтюков набрал 88 очков в лиге Онтарио – абсолютный рекорд российских защитников в канадских юниорских лигах. The Athletic поставил Павла на 26-е место в списке лучших проспектов НХЛ до 23 лет. 

В России Минтюков успел сыграть только полсезона – за молодежку московского «Динамо». В 2020 году он улетел за океан; отъезд спровоцировал обмен в СКА. Вместе с Минтюковым бело-голубые отдали армейцам права на Никиту Чибрикова и Данилу Лазутина, а взамен получили Дмитрия Кагарлицкого. 

Минтюков – первый за 21 год россиянин, которого «Анахайм» задрафтовал в первом раунде. И похоже, клуб не разочаровался в выборе: в двух стартовых матчах сезона Павел получил по 18 минут игрового времени. 

Анахайм – Каролина 6:3 (3:0, 1:1, 2:2)
Дата проведения
16 октября, 03.30, «Honda Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 6 Кэррик (Лисон)
2:0 – 8 Ватрано (Фаулер, Дрисдейл)
3:0 – 12 Минтюков (Строум, Лакомб)
3:1 – 33 Терявяйнен (Пеши, Шей)
4:1 – 36 Ватрано (Мактавиш, Строум)
4:2 – 43 Терявяйнен (Орлов, Бернс)
4:3 – 55 Нечас (Деанджело, Бантинг)
5:3 – 58 Фаулер (Хенрик, Терри)
6:3 – 58 Ватрано (Мактавиш)
Вратари: Достал 32/35 – Раанта 19/23.

4 комментария

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старая_кляча
Четверть часа, если в мире математики ничего не изменилось - это 15 минут. В Вашингтоне Орлов проводил на площадке всё же больше времени
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ABarca
Ответ старая_кляча
Четверть часа, если в мире математики ничего не изменилось - это 15 минут. В Вашингтоне Орлов проводил на площадке всё же больше времени
У него час - это 100 минут)))
+1
0
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Adeen
Ответ старая_кляча
Четверть часа, если в мире математики ничего не изменилось - это 15 минут. В Вашингтоне Орлов проводил на площадке всё же больше времени
Как обычно, перепутали "четверть часа" и "24 минуты". Частая смысловая ошибка. Ничего страшного тут нет :)
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0
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kazbek.sultanbek
Что-то я не заметил в эпизодах на гифках проигранной физической борьбы.
0
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