Как же по-разному сыграли наши защитники в НХЛ! У Минтюкова первый гол, а Орлов схватил «–5»

Это может показаться невероятной ошибкой, но нет, Дмитрий Орлов – действительно обладатель худшей полезности в новом сезоне НХЛ. У защитника «Каролины» – «-7» по итогам 3 матчей. Бо́льшую часть минусов (5) он заработал в игре с «Анахаймом» (3:6).

На показатели Орлова существенно повлияло решение тренера. На исходе основного времени Род Бринд′Амор дважды выпустил шестого полевого – и дважды риск не оправдался, а Дмитрий увидел оба гола в пустые ворота, находясь на площадке.

В стандартных ситуациях и сам Орлов был далек от совершенства. Три результативные атаки «Анахайма» объединили однотипные ошибки защитника. Пытаясь отобрать шайбу, седьмой номер навязывал силовую борьбу, но проигрывал ее и терял позицию.

Два хита Орлова все же достигли цели; еще он отдал передачу – правда, в большинстве, поэтому на +/- она никак не повлияла. Во втором матче подряд Дмитрий сыграл менее 16 минут, и после «Вашингтона», где он нередко проводил на льду 20+ минут, это выглядит необычно.

На старте сезона Орлов играет в паре с 27-летним Энтони Деанджело, обладающим отличными атакующими навыками (93 очка по сумме 2 предыдущих сезонов), но в обороне не совсем эффективным («-27» в предыдущем сезоне).

Дмитрий – самый дорогой защитник «Харрикейнз». В июле он подписал двухлетний контракт с кэпхитом $7,75 млн.

Орлов может надолго запомнить этот день; другой российский защитник запомнит его навсегда. Один из промахов Орлова помог Павлу Минтюкову забить первый гол в НХЛ. 10-й номер драфта-2022 своевременно подключился к позиционной атаке и грамотно выбрал позицию, а все остальное сделали партнеры.

Павел еще дважды угрожал чужим воротам, заблокировал три броска по своим и ушел в раздевалку с «+2» и в статусе третьей звезды матча. Для него это всего лишь второй матч в НХЛ, но его голевое достижение не сенсация. В прошлом сезоне Минтюков набрал 88 очков в лиге Онтарио – абсолютный рекорд российских защитников в канадских юниорских лигах. The Athletic поставил Павла на 26-е место в списке лучших проспектов НХЛ до 23 лет.

В России Минтюков успел сыграть только полсезона – за молодежку московского «Динамо». В 2020 году он улетел за океан; отъезд спровоцировал обмен в СКА. Вместе с Минтюковым бело-голубые отдали армейцам права на Никиту Чибрикова и Данилу Лазутина, а взамен получили Дмитрия Кагарлицкого.

Минтюков – первый за 21 год россиянин, которого «Анахайм» задрафтовал в первом раунде. И похоже, клуб не разочаровался в выборе: в двух стартовых матчах сезона Павел получил по 18 минут игрового времени.