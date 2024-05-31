Тренер вратарей уехал из ЦСКА в фарм-клуб «Айлендерс». Почему это так важно?

Он снова рядом с Сорокиным.

«Айлендерс» – самая активная франшиза в НХЛ среди закончивших сезон. Ранее произошли подписание нападающего «Спартака» Максима Цыплакова и обмен драфт-пиками с «Чикаго». Теперь организация объявила о тренерских перестановках: бывший тренер вратарей ЦСКА Сергей Наумов назначен на соответствующую должность в «Бриджпорте». Это фарм-клуб «Айлендерс» в АХЛ.

Приглашение Наумова кажется интересным не только благодаря его достижениям в ЦСКА, но и из-за совместной работы с Ильей Сорокиным – главной вратарской надеждой «Айлендерс» на ближайшие несколько лет.

Наумов – важная деталь ЦСКА: работал во всех победных сезонах, тренировал Сорокина и Федотова

Сергей Наумов начал тренерскую карьеру в рижском «Динамо». В качестве игрока он провел последние сезоны в родном клубе. После этого перешел на тренерскую должность, поработав вместе с Юлиусом Шуплером. Это знакомство повлияло на карьеру молодого тренера в дальнейшем – именно Шуплер, возглавив «Донбасс» в 2012 году, пригласил его к себе.

Потом основным коллегой Наумова стал Алексей Кудашов. Они вместе работали сначала в «Атланте», а потом и в «Локомотиве». В Ярославле под началом Наумова дебютировал в КХЛ 19-летний Илья Коновалов: за сезон-2017/18 он провел 7 матчей, в которых одержал 5 побед и выбил 93,3% отраженных бросков.

Наумовым заинтересовались в ЦСКА. В мае 2018 года президент армейского клуба Игорь Есмантович заявил о подписании контракта с латвийским тренером.

Именно в ЦСКА Наумов стал известен широкой хоккейной общественности, а его работа стала важным фактором кубкового успеха армейцев. В первом же сезоне (2018/19) с Наумовым клуб выиграл Кубок Гагарина. При этом самым ценным игроком плей-офф стал вратарь Илья Сорокин. За 20 матчей он показал космическую статистику: 94,7% ОБ и 1,19 КН.

Прогресс Сорокина продолжился и в следующием сезоне. Во второй раз подряд Илья провел 40 матчей в регулярке (больше в КХЛ за сезон он не играл) и сделал 93,5% ОБ. Этот результат чуть хуже, чем в регулярке-2018/19 (94% ОБ), но Сорокин уровень удержал. Благодаря этому он и отправился в Северную Америку.

ЦСКА летом 2020 года сохранил всех тренеров, продлив с ними контракты на три сезона. Наумов продолжил работу в клубе уже с другими вратарями. Сначала с тандемом из Ларса Юханссона и Александра Шарыченкова, а потом и с пришедшим из «Трактора» Иваном Федотовым. Именно Федотов стал одним из ключевых игроков ЦСКА в победном плей-офф-2021/22. Он прибавил по ходу сезона – с 91,9% ОБ в регулярке (26 матчей) до 93,7% ОБ в плей-офф (22 матча).

Третий кубок ЦСКА выиграл уже с Адамом Рейдеборном в качестве стартера. Достижения Наумова нельзя связать только с Сорокиным – у него побеждали три разных вратаря.

О влиянии Наумова и его тренерской специфике рассказывал Сорокин: «Он не просто хороший тренер, но еще и хороший психолог . Когда у меня появлялась зажатость в важные моменты, он находил такие слова, которые помогали расслабиться, отпустить груз ответственности. В плане работы он очень упрямый, гнет свою линию. Первое время я думал: «Блин, что мы делаем?» Сергей Иванович говорил: «Подожди, придет результат, и ты поймешь, для чего все это».

При этом Сорокин признавался, что Наумов продолжает ему помогать и после отъезда за океан: «После каждой игры он пишет. Слова поддержки, анализ. Если я его попрошу сделать глубокий анализ, то он, конечно, сделает».

Теперь, похоже, потребовалось и личное присутствие Наумова.

Сорокин провел худший сезон в «Айлендерс» – при новом тренере он даже потерял роль основного

Переход Сорокина в «Айлендерс» обернулся мощным успехом для обеих сторон. Илья заявил о себе в лучшей лиге мира, а клуб из Нью-Йорка получил нового вратаря на перспективу. Это было особенно важно в отношении уже немолодого Семена Варламова.

Каждый сезон Сорокин проводил лучше предыдущего. Такому прогрессу не мешал даже общий уровень команды. В сезонах-2021/22 и 2022/23 «Айлендерс» балансировали на грани попадания в плей-офф, но Илья все равно прибавлял и в итоге заслуженно стал стартером.

По результатам регулярки-2022/23 он вошел в тройку претендентов на «Везину» – приз лучшему вратарю лиги. В голосовании Сорокин занял второе место, проиграв лишь Линусу Улльмарку из побившего все мыслимые и немыслимые рекорды «Бостона».

Летом 2023 года Сорокин подписал новый контракт с клубом – за один год до окончания уже действовавшего. Новое соглашение полностью отражало не только статус основного вратаря в «Айлендерс», но и звездный уровень Сорокина в НХЛ: 8 лет, общая сумма в 66 млн долларов (8,25 млн кэпхит) и полный запрет на обмен до 2028 года.

Интересно, что в один день с Сорокиным новый контракт подписал и Варламов. Конечно, эта сделка была более скромной: 4 года и общая сумма в 11 млн долларов (2,75 млн в среднем). Но, как оказалось, генеральный менеджер Лу Ламорелло не зря подстраховался.

Сезон-2023/24 для Сорокина получился с большим отрывом слабейшим в НХЛ. При этом команда, несмотря на многие проблемы, осталась примерно на том же уровне.

По ходу регулярки в клубе сменился тренер – «Айлендерс» возглавил Патрик Руа. Спад Сорокина не прошел бесследно: Руа начал чаще доверять Варламову, с которым ранее работал в «Колорадо». 6 из 10 матчей на завершающем отрезке регулярки сыграл именно Варламов.

Он же был основным и в плей-офф – провел пять игр (четыре в старте) против «Каролины» (91,4% ОБ, 2,7 КН). Сорокин же единственный матч провалил: пропустил 3 шайбы после 14 бросков и был заменен.

На этом фоне приход Наумова выглядит в том числе как попытка помочь вратарю, на которого сделана ставка в долгосрочной перспективе. Конечно, основная работа у Наумова будет в АХЛ, но, находясь в той же организации на небольшом расстоянии (от Бриджпорта до Элмонта чуть более часа пути на машине), он явно чаще будет пересекаться с Сорокиным.

Фото: vk.com/hccska ; East News /AP Photo/Gene Puskar, AP Photo/Matt Freed