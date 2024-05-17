Панарин и Шестеркин – в финале Востока! «Рейнджерс» вытащили важнейший матч с 1:3 в третьем периоде

Помог хет-трик Крайдера.

Когда казалось, что интриги уже нет, «Каролина» дала настоящий бой «Рейнджерс» – забрала два матча подряд в ситуации без права на ошибку. При счете 2-3 серия вернулась в Роли, где «Харрикейнс» сделали все для седьмой игры: вели 3:1 и висели на воротах Игоря Шестеркина.

Но «Рейнджерс» справились с давлением. Главным героем стал Крис Крайдер – он забросил три шайбы подряд в третьем периоде. Как обычно, не обошлось и без участия наших: у Панарина – 0+2, а Шестеркин держал «Рейнджерс» в игре и делал невероятные сэйвы.

Мощнейший хет-трик Крайдера – подтвердил статус короля пятака

Крайдер вступил в игру при счете 1:3: в момент, когда «Каролина» была более близка к четвертой шайбе, чем «Рейнджерс» – к началу камбэка. Поэтому как минимум первый гол мог показаться нелогичным. Но дальше все точно было по делу:

● на 47-й минуте Зибанежад делал пас из-за ворот, но шайба попала в конек Фредерику Андерсену. Крайдер подсуетился и проткнул шайбу в ворота;

● на 52-й минуте – классическое подправление Крайдера в большинстве. Панарин увидел свободного партнера на пятаке – и это сработало.

● на 56-й минуте к долгой позиционной атаке подключился даже домосед Райан Линдгрен. Именно он и сделал передачу на дальнюю штангу – там замкнул Крайдер. И это была победная шайба в серии!

Для Криса это первый хет-трик в плей-офф, которым он сразу вписал себя в историю «Рейнджерс». До него лишь два игрока за все годы существования франшизы делали хет-трик за один период в кубковом матче: Марк Мессье (1994 год) и Уэйн Гретцки (1997 год). Лучше компании не придумаешь.

Герой игры традиционно был скромен и не отделял себя от партнеров: «Я думаю, что вся команда прибавила [в третьем периоде], мы начали доставлять шайбу к воротам, а я лишь старался лезть на пятак».

При этом перед матчем были сомнения в готовности Крайдера: в среду он не участвовал в тренировке. В клубе заявили, что у нападающего день восстановления, хотя главный тренер Питер Лавиолетт не был так уверен: «Я надеюсь, что это всего лишь привычный отдых во время плей-офф».

Но в четверг Крайдер уже тренировался и сообщил, что здоров. А вечером протащил команду в финал Восточной конференции. Там «Рейнджерс» сыграют во второй раз за последние три сезона.

«Каролина» боролась как могла: нападающие и создавали моменты, и спасали свои ворота

На шестую игру «Харрикейнс» вышли максимально заряженными. Это проявилось в характере матча – два периода они полностью доминировали. А во всех трех шайбах поучаствовали русские игроки «Каролины».

● Счет открыл Мартин Нечас. В конце первого периода давление хозяев дало результат, и форчек в чужой зоне привел к голу – Нечас в упор расстрелял Шестеркина после точной передачи Джордана Мартинука. А началась атака с перехвата от Дмитрия Орлова.

● Как всегда активен был Андрей Свечников – на его счету две голевых передачи (и четыре силовых приема). Посмотрите, как классно он развил быструю контратаку и создал выход 2-в-1, который реализовал Себастьян Ахо.

Для понимания самоотдачи игроков «Каролины»: они отрабатывали по всей площадке. Даже когда вратарь не справлялся.

При счете 3:1 во втором периоде Крайдер вывел Линдгрена 1-в-0. Оказавшись в непривычной для себя ситуации, Линдгрен все же переиграл Андерсена. Шайба ползла в ворота, но на самой линии ее в падении остановил Мартинук! Невероятный сэйв и уже точно один из главных хайлайтов Кубка Стэнли-2024.

«Каролина» была заряжена, но спотыкалась об Игоря Шестеркина, у которого несмотря на три пропущенных шайбы, все равно достойные цифры: 91,7% отраженных бросков и 33 сэйва. Во многом благодаря его игре у «Рейнджерс» оставались шансы на камбэк. Можно считать, что именно Шестеркин с Крайдером довели болельщиков «Харрикейнс» до слез.

Летом проигравшую команду ждут изменения: у многих важных игроков истекают контракты (Генцел, Терявяйнен, Джарвис, Нечас, Шей, Пеши), не решен вопрос с будущим главного тренера Рода Бринд’Амора. Возможно, осенью мы увидим совсем другую «Каролину».

Кубок Стэнли

Второй раунд

Счет в серии: 2-4

Фото: eastnews.ru /GRANT HALVERSON