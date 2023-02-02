Руис и Месси ― топ. Оценки «ПСЖ» за победу над «Монпелье»

Показали свой класс.

«ПСЖ» сложно начал матч в гостях у «Монпелье»: Мбаппе не забил пенальти с двух попыток и вскоре получил травму, Рамос тоже получил повреждение и первый тайм завершился нулевой ничьей.

Однако во втором тайме парижане показали свой уровень: Руис забил с ассиста Экитика, потом уже Фабиан сделал результативную передачу на Месси, а уже на 92-й минуте Заир-Эмери окончательно добил соперника с помощью Хакими.

В итоге матч завершился со счетом 3:1, а Фабиан Руис и Лео Месси получили наивысшие оценки по версии SofaScore. А вот Нуну Мендеш, Хуан Бернат и Килиан Мбаппе заработали наиболее низкие баллы.

Тут можно увидеть показатели каждого из игроков:

А также статистику всей команды («ПСЖ» в правом столбце):

А кто для вас был лучшим игроком матча?