Сафонов о 3:0 с «Челси»: «ПСЖ» доминировал. У соперника были моменты, но все было спокойно, за исключением пары эпизодов»

Сафонов о 3:0 с «Челси»: «ПСЖ» доминировал, все было спокойно.

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался о победе над «Челси » (3:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:0, 5:2 – первый матч).

«Это была хорошая игра. С первых минут мы показали, что нацелены на победу и не рассматриваем никакого другого результата.

Мы сыграли хорошо и доминировали. У соперника были моменты, но, за исключением пары эпизодов, все было довольно спокойно».

О том, отправил ли «ПСЖ» сигнал своим соперникам

«Я бы так не сказал, но, безусловно, мы показали наш настрой – мы хотим выигрывать каждый матч, даже на выезде», – сказал Сафонов.

У Сафонова 9 сэйвов в матче с «Челси» в ЛЧ. Российский вратарь провел 13-ю сухую игру за «ПСЖ» за 2 сезона