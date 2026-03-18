Сафонов о 3:0 с «Челси»: «ПСЖ» доминировал. У соперника были моменты, но все было спокойно, за исключением пары эпизодов»
Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался о победе над «Челси» (3:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:0, 5:2 – первый матч).
«Это была хорошая игра. С первых минут мы показали, что нацелены на победу и не рассматриваем никакого другого результата.
Мы сыграли хорошо и доминировали. У соперника были моменты, но, за исключением пары эпизодов, все было довольно спокойно».
О том, отправил ли «ПСЖ» сигнал своим соперникам
«Я бы так не сказал, но, безусловно, мы показали наш настрой – мы хотим выигрывать каждый матч, даже на выезде», – сказал Сафонов.
У Сафонова 9 сэйвов в матче с «Челси» в ЛЧ. Российский вратарь провел 13-ю сухую игру за «ПСЖ» за 2 сезона
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт УЕФА
В Европе народ оценивает больше по спортивному принципу игроков основы,не взирая на паспорт.
А у нас Василии с Геннадиями которым только дай повод рассказать о том что мы исключительные, а легионеры папуасы какие-то
Уверенно вчера играл.
Продажа подразумевает получение денежных средств за нее.