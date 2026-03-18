Сафонов о 3:0 с «Челси»: «ПСЖ» доминировал. У соперника были моменты, но все было спокойно, за исключением пары эпизодов»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался о победе над «Челси» (3:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:0, 5:2 – первый матч). 

«Это была хорошая игра. С первых минут мы показали, что нацелены на победу и не рассматриваем никакого другого результата.

Мы сыграли хорошо и доминировали. У соперника были моменты, но, за исключением пары эпизодов, все было довольно спокойно».

О том, отправил ли «ПСЖ» сигнал своим соперникам

«Я бы так не сказал, но, безусловно, мы показали наш настрой – мы хотим выигрывать каждый матч, даже на выезде», – сказал Сафонов. 

У Сафонова 9 сэйвов в матче с «Челси» в ЛЧ. Российский вратарь провел 13-ю сухую игру за «ПСЖ» за 2 сезона

Понравилось, что после удачных сейвов к Матвею подходили и отбивали пять лидеры парижан - Маркиньос, Хакими. Партнеры уверены во вратаре, что самому Сафонову добавляет уверенности и спокойствия. На данном отрезке он выиграл конкуренцию у Шевалье, но стоит несколько раз ошибиться или не выручить, он может снова оказаться на лавке. В 1/4 финала Парижу скорей всего достанется Ливерпуль, хотя Галатасарай тоже может упереться на Энфилде. А в полуфинале (если ПСЖ пройдет), они попадают на победителя пары Бавария-Реал. Поэтому пожелаю Матвею к этим решающим матчам ПСЖ не только сохранить, но и упрочить свои позиции в основе клуба
Шевалье пока крепко на банке, но я представляю что бы было у наших дельцов футбола, если б в условном Зените основной вратаря сборной посадил на лавку иностранец
у нас в основном нездоровый патриотизм стоит выше адекватной реальности.

В Европе народ оценивает больше по спортивному принципу игроков основы,не взирая на паспорт.

А у нас Василии с Геннадиями которым только дай повод рассказать о том что мы исключительные, а легионеры папуасы какие-то
Мотя однозначно сейчас лидер парижан!
Уверенно вчера играл.
Лидер сейчас Квара!
С радостью бы присоединился к высказываниям, что и Мотя и Хвича - лидеры парижан, но лидер и авторитет сегодняшнего ПСЖ, безусловно, - Усман Дембеле
Молодец,Матвей! Провел хороший матч,сделал пару неплохих сейвов,в остальных моментах играл уверенно и заслужил лучшего игрока в составе ПСЖ.Пока что у Энрике нет повода менять вратаря.Главное побольше уверенности в себе не только на поле,но и в раздевалке,авторитет надо зарабатывать и все будет нормально.
Сафонов неповторимый оригинал доминации. Артета жалкая пародия доминации.
А, точно продал Ромка, а не отжали у него клуб?
Продажа подразумевает получение денежных средств за нее.
все зависит от того, либерал ты или нормальный человек. Если либерал, то продали и положили деньги на специальный счет, которым Рома не может воспользоваться. Если нормальный человек то, очевидно: английское правительство клуб продало новым владельцам, а деньги у Роми отжало.
Самое приятное, что гарантом этого спокойствия был Матвей! Лучший матч в футболке ПСЖ, так держать😼
Мотя - лучший игрок матча на sofascore c 10 баллами. Просто красавец
