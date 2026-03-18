Энрике о 3:0 с «Челси»: «ПСЖ» был точен на контратаках – два гола фактически решили игру. Защищаться, владея мячом, – одна из наших задач»

Энрике о 3:0 с «Челси»: «ПСЖ» был точен на контратаках.

Главный тренер «ПСЖ » Луис Энрике высказался о победе над «Челси » в ответном матче 1/8 финала ЛЧ (3:0, 5:2 – первый матч).

«Совершенства в футболе не существует, но должен сказать, что первый матч был тяжелым – очень тяжелым, особенно первые 80 минут. После того результата [победа 5:2 в первом матче] мы сохранили уровень игры на протяжении всей вчерашней встречи. Ответный матч сложился иначе, потому что мы были очень точны на контратаках, забив два гола, которые фактически решили исход игры.

Всегда сложно контролировать такой матч, потому что «Челси» – отличная команда, которая стремится быстро забить. Нелегко удерживать мяч, но ключевым стал баланс между контратаками и контролем мяча. Защищаться, владея мячом, – одна из наших задач. Мы показали отличную игру и заслужили победу.

Все – особенно те, кто играет в Лиге чемпионов – уважают нас, потому что знают, как мы стараемся играть в футбол. То уважение, которое мы получаем и ощущаем от других команд, очень важно. Приятно быть частью этой команды – мы с нетерпением ждем матчей следующего раунда», – сказал Энрике.