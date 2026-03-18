Экс-тренер Сенегала ле Руа о пересмотре результатов Кубка Африки: «Инфантино хотел победы Марокко, он ведет себя как хозяин африканского футбола. Там было полно махинаций»

Экс-тренер Сенегала ле Руа: Инфантино с самого начала хотел победы Марокко.

Бывший тренер сборных Сенегала и Камеруна Клод ле Руа отреагировал на решение Конфедерации африканского футбола присудить победу Марокко в финале Кубка Африки-2026, а Сенегалу засчитать техническое поражение за уход с поля во время матча.

«Я не мог представить, что Конфедерация африканского футбола зайдет так далеко в этом фарсе. Когда я вижу, как Мотсепе (Патрис Мотсепе, глава КАФ – Спортс’‘) руководит этой федерацией… Он является вассалом Джанни Инфантино , который с самого начала хотел любой ценой отдать этот Кубок африканских наций Марокко.

Марокко провело хороший турнир и заслуживало победы, но в финале сильнее был Сенегал. Услышать такое решение спустя два месяца – непозволительно. Уже много лет КАФ попирает все решения. Инфантино ведет себя как хозяин африканского футбола. Он позволяет себе все в Африке. Думаю, там было полно махинаций, чтобы объявить Марокко чемпионом. На этом все не закончится.

Тот образ, который создает КАФ – это жалкое зрелище. Думаю, будет апелляционная комиссия, а затем, в зависимости от решения, дело дойдет до CAS (Спортивного арбитражного суда). Это решение вызовет смех у всего футбольного мира.

Заявление Марокко – демагогически слабое. Единственное наказание, которое мог вынести арбитр, – это показать желтые карточки всем игрокам, покинувшим поле. Оставалось несколько секунд, можно было предположить, что двое сенегальцев, уже имевших предупреждения, получили бы красные карточки. Я не понимаю, откуда взялась победа «на бумаге». Реакция Марокко выглядит сомнительной – непонятно, к чему они стремятся. Мне грустно из-за решений, принятых КАФ», – сказал ле Руа в эфире L’Équipe du Soir.

