Экс-тренер Сенегала ле Руа о пересмотре результатов Кубка Африки: «Инфантино хотел победы Марокко, он ведет себя как хозяин африканского футбола. Там было полно махинаций»

Бывший тренер сборных Сенегала и Камеруна Клод ле Руа отреагировал на решение Конфедерации африканского футбола присудить победу Марокко в финале Кубка Африки-2026, а Сенегалу засчитать техническое поражение за уход с поля во время матча. 

«Я не мог представить, что Конфедерация африканского футбола зайдет так далеко в этом фарсе. Когда я вижу, как Мотсепе (Патрис Мотсепе, глава КАФ – Спортс’‘) руководит этой федерацией… Он является вассалом Джанни Инфантино, который с самого начала хотел любой ценой отдать этот Кубок африканских наций Марокко.

Марокко провело хороший турнир и заслуживало победы, но в финале сильнее был Сенегал. Услышать такое решение спустя два месяца – непозволительно. Уже много лет КАФ попирает все решения. Инфантино ведет себя как хозяин африканского футбола. Он позволяет себе все в Африке. Думаю, там было полно махинаций, чтобы объявить Марокко чемпионом. На этом все не закончится.

Тот образ, который создает КАФ – это жалкое зрелище. Думаю, будет апелляционная комиссия, а затем, в зависимости от решения, дело дойдет до CAS (Спортивного арбитражного суда). Это решение вызовет смех у всего футбольного мира.

Заявление Марокко – демагогически слабое. Единственное наказание, которое мог вынести арбитр, – это показать желтые карточки всем игрокам, покинувшим поле. Оставалось несколько секунд, можно было предположить, что двое сенегальцев, уже имевших предупреждения, получили бы красные карточки. Я не понимаю, откуда взялась победа «на бумаге». Реакция Марокко выглядит сомнительной – непонятно, к чему они стремятся. Мне грустно из-за решений, принятых КАФ», – сказал ле Руа в эфире L’Équipe du Soir. 

Сенегал обжалует в CAS решение о присуждении Марокко победы на Кубке Африки

Думаю, для многих болельщиков, Сенегал останется победителем Кубка Африки
Надо куда нибудь в САS , в суд, жалобу подавать. Полный отстой. Матч сыгран. Основное и дополнительное время. Победил Сенегал. Штраф за уход с поля и не более. И да. Раздай судья всем ЖК.Просто жесть, какая несправедливость.
Да плевать всем на то, кто там чемпионом для болельщиков остался. Иначе бы международные инстанции не перераспределяли так активно медали ОИ.
Забавно будет, если на этом всё не закончится. Другой победитель, а значит кто-то может потребовать пересмотра награды лучшего игрока турнира, символической сборной турнира и т. д.

Хакими может потребовать пересмотра результатов ЗМ. У него требл + трофей со сборной.
У Хакими требл в прошлом сезоне , а этот Кубок Африки этого сезона.
Очередное дно, пробитое международными футбольными организациями. Просто позор. Самому Марокко не стыдно получать такое "чемпионство"?
С чего бы им должно быть стыдно, если они сами и инциировали присуждение им кабинетной победы? Очевидно, что не стыдно
по ходу всего турнира и особенно судейства финала, было видно что они на любую победу согласны
без моральных ограничений, так сказать
Марокко сами себя опозорили, подав жалобу. Сенегал вернулся с поля, Браим пенальти пробил, пропустили с игры, доиграли матч, проиграли. Хотели выиграть на поле, не получилось, бывает. Но в итоге не смогли смириться и как крысы победили через кабинет сборную Сенегала, которую и без того в финале судили по двойным стандартам. Очень по-спортивному. Надеюсь, что Марокко на ЧМ наберут 0 очков в группе под свисты болельщиков.
Инфантино, конечно, дно, но не совсем понятно - при чем тут он? Насколько я понял, это именно африканская федерация чудит и пробивает дно. Сенегальцы окончательно ушли с поля? Нет. Матч был продолжен и доигран до конца? Да. Был скандал, но не отмена матча в связи с уходом одной из команд. Это может быть крупный штраф, даже дисквалификация Сенегала (и то, сильно вряд ли), но не отмена результата матча, достигнутого на поле. Оснований для отмены результата нет.

Зачем тогда игроков Сенегала возвращали на поле? Вот чтобы что? Если нужна была победа Марокко - ну и хорошо, ушел Сенегал и ладно. Закончили на этом матч, а потом присудили победу Марокко. Это, по крайней мере было логичнее. А так - КАФ просто пробила дно. Марокко теперь навсегда будет считаться фиктивным чемпионом и будет позорно выглядеть в глазах всего мира.
Для меня всё равно Сенегал чемпион
Лысый лизоблюд, поклонник плешивых и рыжих старых диктаторов, главное зло футбола. Подобной херни не припомню, такое возможно стало только при нём. Сенегал чемпион!
Рыжий понятно кто. Кто плешивый?
Ле Мана про что думает по этому поводу?!
Лемана Про?
