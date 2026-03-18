Сенегал обжалует в CAS решение о присуждении Марокко победы на Кубке Африки
Федерация футбола Сенегала подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Конфедерации африканского футбола о присуждении Марокко победы на Кубке Африки-2026.
В официальном заявлении Федерация Сенегала осудила «несправедливое решение» и подчеркнула намерение «защищать права сенегальского футбола всеми доступными законными средствами».
Конфедерация африканского футбола удовлетворила апелляцию Марокко и засчитала сборной Сенегала поражение в финале со счетом 0:3 за уход с поля после пенальти, назначенного за фол на Браиме Диасе на 98-й минуте.
Игра возобновилась только спустя 13 минут – Браим не реализовал пенальти – и завершилась победой сенегальцев (1:0).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт Федерации футбола Сенегала
Конфедерация африканского футбола🤡
Через 2 месяца вернут Сенегалу
И Трампу вручат премию мира😊
Через 2 месяца вернут Сенегалу
можно сразу Трампу вручить
Надеюсь, что CAS привет верное решение! Сенегал чемпион!
Какого хрена тогда возобновляли игру? Ушли так ушли. Но ведь доиграли же в итоге! Мозги у всех этих чинуш насквозь проВАРены.
Они же здравые люди. И в конце концов как настоящий африканец они примут нормальное решение. И не удивлюсь если они заново проведут Кубок Африки после ЧМ
Это невероятный позор для африканского футбола, весь мир за Сенегал!
Даже если не удастся оспорить, то для всех они всё равно будут настоящими чемпионами, а марокканцы навсегда покрыли себя позором.
Так это бред. На поле главный - судья. Он принимает решения по матчу, даже ошибочные его решения не приводят к пересмотру результата, максимум - переигровка. Это по общим правилам фифа. Команда с поля ушла, потом вернулась, он решил продолжить, ок. Нарушил регламент он, причем тут команды, принимайте к нему персональные санкции, отстраняйте. Да, ушла бы команда окончательно, судья бы остановил игру, получили бы свой технарь и все. Бред полный. Давайте вроде уберем всех судей с поля и заодно чинуш футбольных, камеры поставим и ии, пусть роботы судят, сэкономят все точно на круг если смотреть.
Самый цирк, что ведь по итогу отменят эту отмену результата в финале и сенегальцы останутся чемпионами. На ровном месте позорище какое-то устроили.
Из-за этого решения африканских чиновников у сборной Марокко теперь появилось очень много хейтеров, хотя сами игроки глобально здесь не при чем
