🤩 «Шевалье о таком пасе лишь мечтать может». Голевой Сафонова на Хвичу в ЛЧ – французы в восторге! 🇷🇺

Матвей Сафонов отличился с положительной стороны. В Лиге чемпионов!

Россиянин шикарно исполнил стандарт, отправив мяч на ход Хвиче Кварацхелии.

Грузин разобрался с Сарром и открыл счет. Видео гола – здесь .

Соцсети в восторге.

💭 «Сафонов отдает голевую на 80 метров, а Шевалье уже звонит агенту с просьбой искать новый клуб».

💭 «Классный пас и шикарный гол».

💭 «Красиво получилось».

💭 «У Сафонова теперь больше голевых, чем у Педро и Палмера».

💭 « Вау, это ассист».

💭 «Все клубы АПЛ говорят вам: «Браво!» Браво Сафонов, браво Хвича».

💭 «Просто убийца. Шевалье о таком пасе лишь мечтать может».