🤩 «Шевалье о таком пасе лишь мечтать может». Голевой Сафонова на Хвичу в ЛЧ – французы в восторге! 🇷🇺
Матвей Сафонов отличился с положительной стороны. В Лиге чемпионов!
Россиянин шикарно исполнил стандарт, отправив мяч на ход Хвиче Кварацхелии.
Грузин разобрался с Сарром и открыл счет. Видео гола – здесь.
Соцсети в восторге.
💭 «Сафонов отдает голевую на 80 метров, а Шевалье уже звонит агенту с просьбой искать новый клуб».
💭 «Классный пас и шикарный гол».
💭 «Красиво получилось».
💭 «У Сафонова теперь больше голевых, чем у Педро и Палмера».
💭 «Вау, это ассист».
💭 «Все клубы АПЛ говорят вам: «Браво!» Браво Сафонов, браво Хвича».
💭 «Просто убийца. Шевалье о таком пасе лишь мечтать может».
- Куртуа отдает голевой пас
- Эксперты задаются вопросом: может ли Сафонов играть на уровне Куртуа?
- Сафонов отдает голевой пас
Хейтеркам превед :))
Но в целом играл надежно и даже эффектно, что ли. И пару раз прям потащил.