🏆 У Люка Эрнандеса кризис среднего возраста: он заказал огромную гориллу, которая держит кубок мира. И поставил ее во двор... 🤨

Как себя развлекает защитник «ПСЖ».

Люка Эрнандес две недели назад отметил 30-летие. Но это понятно и без уточнений, ведь футболист решил, что нужно всем рассказать (никто ведь не знает) о своих профессиональных достижениях.

Эрнандес поставил во дворе гориллу (пока ненастоящую) с кубком мира. Если вы еще не поняли, Люка выиграл с Францией мундиаль в 2018-м.

Теперь уж точно знаете!