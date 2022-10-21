📹 В сети завирусилось видео: журналист расплакался во время интервью с Месси – Лео в шоке

Аргентинский журналист Пабло Хиральт получил шанс поговорить с одним из величайших футболистов в мире, взяв интервью у Лионеля Месси для DirectTV Sports. Во время беседы с Месси, журналист не выдержал и разрыдался.

«Я мечтал об этом всю мою жизнь, но никогда не думал, что смогу поделиться с тобой своей историей и своим восхищением. Спасибо тебе от всего сердца», – сказал Месси Хиральт.

На видео видно, что Месси в шоке от такой реакции: он откинулся на диван и улыбнулся, прежде чем успокоить журналиста, дотронувшись до его руки.

Через несколько секунд Лео сказал: «Спасибо тебе большое. В Аргентине и во всем мире много людей поддерживает меня, восхищаются мной, моей карьерой, и я рад, что могу пообщаться с ними через тебя. Я благодарен за поддержку, которую получаю».

Видео стало вирусным в сети, болельщики отметили, что Месси очень скромно отреагировал на проявление эмоций.

А как бы вы повели себя в присутствии кумира?